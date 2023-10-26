У Києві зросли ціни на квартири на вторинці: вартість за районами (інфографіка) — Finance.ua
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У Києві зросли ціни на квартири на вторинці: вартість за районами (інфографіка)

Нерухомість
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В українській столиці останнім часом різко зросла вартість купівлі квартир — йдеться про динаміку за останні шість місяців.
Про це повідомляє порталі дослідження нерухомості M2Bomber.
У Києві зросли ціни на квартири на вторинці: вартість за районами (інфографіка)
За словами фахівців, на вторинному ринку нерухомості Києва ціни зросли. Зокрема, за останні шість місяців квадратні метри тут подорожчали на понад 3000 гривень — з 50 150 гривень до 53 198 гривень. Також зросли ціни і за останній місяць, хоч практично й непомітно — на 212 гривні.
У Києві зросли ціни на квартири на вторинці: вартість за районами (інфографіка)
Вартість квадратних метрів на столичній «вторинці» за рік також зросла — подорожчання становило майже 2000 гривень.
Виходячи з даних аналітиків, найчастіше власники нерухомості виставляють вартість «квадрату» для 1-кімнатних квартир на рівні 50 400 гривень — 8,3% оголошень про продаж нерухомості формується, виходячи саме з неї.
Нагадаємо, що в українській столиці стрімко зросла вартість оренди квартир — причиною став високий попит споживачів.
Про це стало відомо з даних дослідження, яке провели аналітики порталу Bird та опублікували його на своїх ресурсах у соціальних мережах.
У Києві зросли ціни на квартири на вторинці: вартість за районами (інфографіка)
За словами експертів, медіана ціни^
  • на 1-кімнатну квартиру у Києві у вересні збільшилася на 18% і тепер становить 13 000 грн,
  • на 2-кімнатну на 19% (19 100 грн)
  • на 3-кімнатну на 11% (30 600 грн) порівняно із серпнем.
У Києві зросли ціни на квартири на вторинці: вартість за районами (інфографіка)
Аналітики називають це «феноменом вимивання дешевих квартир». Під час високого сезону попит на нерухомість зазвичай зростає. У зв’язку з підвищеним попитом більше людей активно шукають житло, і як результат, дешеві та доступні варіанти нерухомості швидко вимиваються з ринку, оскільки їх купують чи орендують.
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За матеріалами:
Корреспондент.net
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