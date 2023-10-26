У Києві зросли ціни на квартири на вторинці: вартість за районами (інфографіка) — Finance.ua

У Києві зросли ціни на квартири на вторинці: вартість за районами (інфографіка) Вчора 13:00 — Нерухомість

В українській столиці останнім часом різко зросла вартість купівлі квартир — йдеться про динаміку за останні шість місяців.

Про це повідомляє порталі дослідження нерухомості M2Bomber

За словами фахівців, на вторинному ринку нерухомості Києва ціни зросли. Зокрема, за останні шість місяців квадратні метри тут подорожчали на понад 3000 гривень — з 50 150 гривень до 53 198 гривень. Також зросли ціни і за останній місяць, хоч практично й непомітно — на 212 гривні.

Вартість квадратних метрів на столичній «вторинці» за рік також зросла — подорожчання становило майже 2000 гривень.

Виходячи з даних аналітиків, найчастіше власники нерухомості виставляють вартість «квадрату» для 1-кімнатних квартир на рівні 50 400 гривень — 8,3% оголошень про продаж нерухомості формується, виходячи саме з неї.

Нагадаємо, що в українській столиці стрімко зросла вартість оренди квартир — причиною став високий попит споживачів.

Про це стало відомо з даних дослідження, яке провели аналітики порталу Bird та опублікували його на своїх ресурсах у соціальних мережах.

За словами експертів, медіана ціни^

на 1-кімнатну квартиру у Києві у вересні збільшилася на 18% і тепер становить 13 000 грн,

на 2-кімнатну на 19% (19 100 грн)

на 3-кімнатну на 11% (30 600 грн) порівняно із серпнем.

Аналітики називають це «феноменом вимивання дешевих квартир». Під час високого сезону попит на нерухомість зазвичай зростає. У зв’язку з підвищеним попитом більше людей активно шукають житло, і як результат, дешеві та доступні варіанти нерухомості швидко вимиваються з ринку, оскільки їх купують чи орендують.

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