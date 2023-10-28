Аренда жилья в Украине вернулась к довоенным ценам — Finance.ua

Аренда жилья в Украине вернулась к довоенным ценам Сегодня 14:26 — Недвижимость

Аренда жилья в Украине вернулась к довоенным ценам

В результате российских обстрелов и вызванных ими «блэкаутов» в Украине в прошлом году в 2−2,5 раза подскочила стоимость аренды жилья, в котором, несмотря ни на что, был газ, свет, тепло и интернет. Стоимость других квартир как для аренды, так и продажи упала.

Об этом рассказала гендиректор группы компаний Агентств недвижимости KDU Realty Group Елена Маленкова в интервью Украинскому радио.

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Во время «блэкаутов» заработали те, у кого был газ, свет, тепло и интернет.

«Дома, где было оптоволокно и интернет, сразу поднялись в цене. Люди релоцировались, искали такие дома. Также снимали дома или таунхаусы где-то в области с генераторами или где их можно было поставить. Цены сразу подскочили там в 2−2,5 раза». Так что во время «блэкаутов» заработали те, у кого был газ, свет, тепло и интернет. Таких было немало, но другая аренда и продажи упали", — рассказывает Маленкова.

Так происходило до марта, когда всех уже «попустило», потому что стало больше дневного света.

«С апреля произошло сезонное подорожание и цены начали расти. Сегодня цены вернулись почти на довоенные, кроме элитной недвижимости. Были у нас (до войны) цены и 3−5 тысяч, и даже 7 тысяч долларов за квартиру в месяц. Сейчас однокомнатная квартира на правом берегу Киева стоит от 12 тысяч гривен, если это не совсем бабушкин вариант. Двухкомнатная — от 14 тысяч. Если это закрытый ЖК, а у нас любят такие закрытые территории со своей инфраструктурой, то однокомнатная может быть и 18−20 тысяч», — комментирует она.

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Українське радіо По материалам:

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