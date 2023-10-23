В Киеве стремительно изменилась стоимость аренды квартир (инфографика) — Finance.ua

В Киеве стремительно изменилась стоимость аренды квартир (инфографика) Сегодня 09:02 — Личные финансы

В Киеве резко подорожала аренда квартир. За последние 6 месяцев средняя стоимость аренды выросла почти на 6500 грн — с 11 142 грн до 17 500 грн.

Об этом сообщает M2bomber . По его данным, подорожала аренда столичного жилья и за год — почти на 4500 грн. За последний месяц цены также выросли, но не так существенно — почти на 600 грн.

Цена аренды 1-комнатного жилья

По данным аналитиков, чаще всего 1-комнатные квартиры в Киеве сдают по 10 400 грн., 12 000 грн., а также 15 200 грн. Таких объявлений насчитывается 7,9%. Также «популярные» цены:

8 800 грн — 7,2%;

7 200 грн — 3,9%.

Цены на 2-комнатную квартиру

2-комнатные квартиры чаще всего сдают по 15 000 грн — 13,3% объявлений. Также часто встречаются цены:

10 000 грн, 12 000 грн, 20 000 грн — 6,2%;

18 000 грн, 26 000 грн — 4,3%.

Стоимость аренды 3-х комнатной квартиры

По данным аналитиков, чаще всего 3-комнатные квартиры в Киеве сдают по 15 600 грн. Таких объявлений насчитывается 9,7%. Также «популярные» цены:

30 000 грн — 7,9%;

18 000 грн — 6,7%.

Напомним, на вторичном рынке недвижимости 1-комнатные квартиры подорожали. Причем фактически по всей стране. Больше всего — в Закарпатской области, сразу на 37,8%.

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Обозреватель По материалам:

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