В Киеве стремительно изменилась стоимость аренды квартир (инфографика) — Finance.ua
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В Киеве стремительно изменилась стоимость аренды квартир (инфографика)

Личные финансы
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В Киеве резко подорожала аренда квартир. За последние 6 месяцев средняя стоимость аренды выросла почти на 6500 грн — с 11 142 грн до 17 500 грн.
Об этом сообщает M2bomber. По его данным, подорожала аренда столичного жилья и за год — почти на 4500 грн. За последний месяц цены также выросли, но не так существенно — почти на 600 грн.
В Киеве стремительно изменилась стоимость аренды квартир (инфографика)

Цена аренды 1-комнатного жилья

По данным аналитиков, чаще всего 1-комнатные квартиры в Киеве сдают по 10 400 грн., 12 000 грн., а также 15 200 грн. Таких объявлений насчитывается 7,9%. Также «популярные» цены:
  • 8 800 грн — 7,2%;
  • 7 200 грн — 3,9%.
В Киеве стремительно изменилась стоимость аренды квартир (инфографика)

Цены на 2-комнатную квартиру

2-комнатные квартиры чаще всего сдают по 15 000 грн — 13,3% объявлений. Также часто встречаются цены:
  • 10 000 грн, 12 000 грн, 20 000 грн — 6,2%;
  • 18 000 грн, 26 000 грн — 4,3%.
В Киеве стремительно изменилась стоимость аренды квартир (инфографика)

Стоимость аренды 3-х комнатной квартиры

По данным аналитиков, чаще всего 3-комнатные квартиры в Киеве сдают по 15 600 грн. Таких объявлений насчитывается 9,7%. Также «популярные» цены:
  • 30 000 грн — 7,9%;
  • 18 000 грн — 6,7%.
В Киеве стремительно изменилась стоимость аренды квартир (инфографика)
Напомним, на вторичном рынке недвижимости 1-комнатные квартиры подорожали. Причем фактически по всей стране. Больше всего — в Закарпатской области, сразу на 37,8%.
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По материалам:
Обозреватель
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