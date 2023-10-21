В Украине взлетели цены на аренду квартир: стоимость жилья в самых популярных городах (инфографика) — Finance.ua

В Украине взлетели цены на аренду квартир: стоимость жилья в самых популярных городах (инфографика) Сегодня 08:32 — Недвижимость

В Украине взлетели цены на аренду квартир: стоимость жилья в самых популярных городах (инфографика)

В Украине быстро увеличиваются цены на аренду квартир. Аналитики заговорили о феномене вымывания дешевого жилья с рынка недвижимости. Стало известно, сколько стоит снять квартиру в крупных городах страны.

На рынке недвижимости — сезонное оживление, наблюдаемое осенью и весной. Спрос на аренду квартир спровоцирован массовым возвратом студентов, беженцев и наплывом переселенцев. Стоимость жилья в среднем выросла на 15−20%. Самые дорогие объекты не в столице, как это было много десятилетий подряд.

Сейчас в Киеве сложно найти квартиру дешевле, чем за 12 тыс. грн в месяц. А в летний период она была на уровне 10 тысяч гривен.

Самое дорогое жилье — во Львове, за него нужно заплатить около 16 тыс. грн.

В Ивано-Франковске ценник ниже — 11,5 тыс. грн, в Днепре — 10 тыс. грн.

В Одессе квартиру можно снять в среднем за 7 тыс. грн, а в Харькове — всего за 4 тыс. грн. Низкая стоимость обусловлена ​​близостью к зоне проведения активных боевых действий.

Повышение аренды связано с ажиотажем из-за начала нового бизнес-сезона. Уже в конце осени и начале зимы ожидается снижение стоимости жилья.

«Феномен вымывания дешевых квартир» состоит в том, что все самые популярные квартиры разбирают настолько быстро, что большинству покупателей не остается предложений по доступной цене.

Президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита посоветовал украинцам подождать несколько месяцев, после чего продолжить поиски жилья.

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