ТОП-4 признака, что ИИ не заменит вас на работе

Искусственный интеллект становится быстрее, умнее и все больше интегрируется в рабочую жизнь. Хотя это может оказаться полезным инструментом, он все равно не может построить доверие, преодолеть напряженность или дать людям ощущение, что их замечают и ценят.

Об этом говорится в публикации CNBC

Кэрол Паркер Уолш, которая была профессором, адвокатом по трудовым спорам, руководителем отдела кадров, коучем для руководителей и генеральным директором рассказывает, как ИИ становится редкой суперсилой, особенно на работе, но некоторые навыки не сможет заменить ни один ИИ.

1. Даете людям чувство безопасности

Эмоционально интеллектуальные лидеры создают чувство психологической безопасности на работе. Их коллеги знают, что они могут свободно выражать свою обеспокоенность, прежде чем они превратятся в проблемы.

Если члены вашей команды высказываются только тогда, когда дела уже обстоят не так, это вызывает беспокойство.

Но если они себя чувствуют комфортно, говоря вам правду на ранней стадии, и не редактируют и не цензурируют себя рядом с вами, это настоящий признак того, что вы эмоционально умны.

2. Делайте паузу, прежде чем реагировать

Эмоционально интеллектуальные люди не позволяют стрессу управлять их поведением и не спешат исправлять ситуацию, не поняв полной картины.

Позвольте своему мозгу преодолеть ваши эмоции. Таким образом, ваш следующий шаг будет предопределен намерением, а не импульсом.

3. Легко справляетесь с напряжением

Во время конфликта люди часто мечутся между крайностями. Они либо будут избегать его и пытаться сделать всех счастливыми, либо будут обострять его.

Люди с высоким эмоциональным интеллектом сохраняют устойчивость, непосредственно решают проблемы и знают, как двигаться вперед, не разрушая чье-то доверие.

4. Мыслите критически

Это особенно ценно сейчас. Искусственный интеллект может быстро анализировать данные, выявлять закономерности и генерировать рекомендации. Но эмоционально интеллектуальные люди не принимают первый ответ, который им дает алгоритм.

Вместо этого они зададут три ключевых вопроса:

«Чего здесь не хватает?»

«Чьей точки зрения нет в этих данных?»

«Действительно ли это имеет смысл для причастных людей?»

Критическое мышление в эпоху искусственного интеллекта — это осознание и благоразумие, чтобы знать, когда следует отказаться от ответов, которые вам дают.

Справка Finance.ua:

Как видно из результатов, 93% опрошенных украинских компаний уже используют ИИ. Наиболее активно планируют внедрять ИИ в торговле, маркетинге и PR, финансовом секторе, образовании и сфере услуг.

Чаще всего компании используют ИИ для анализа данных и рынка и прогнозирования. На втором месте — маркетинг и продажи, в этом направлении ИИ используют около 64% ​​опрошенных компаний. безопасность и киберзащита остаются на последних позициях (18,4%).

