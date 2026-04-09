Кредитные компании стали использовать «Дію» для идентификации заемщиков

Финтех и Карты
Небанковские финансовые учреждения уже могут подключаться к сервисам приложения «Дія» для идентификации и верификации клиентов при кредитовании.
Об этом сообщил директор ООО «Потребительский центр» (ТМ «ШвидкоГроші») Александр Холод после встречи совета объединения рынка потребительского кредитования, передает «Интерфакс-Украина».

Механизм мультишеринга

«Мы сегодня говорим об этом уже не как о планах, а как о результате: сервис уже работает, это уже реальность», — отметил он.
По его словам, на рынке уже есть продуктивные подключения к этим сервисам, а сам механизм, в частности, подразумевает использование мультишеринга, когда клиент подтверждает в приложении «Дія» согласие на передачу документов кредитной компании для оценки кредитоспособности.
Доступ к данным из государственных реестров позволяет повысить качество идентификации и верификации клиентов, а также оценки их кредитоспособности, поскольку информация, полученная непосредственно от клиентов, может быть неполной, содержать ошибки, быть устаревшей или даже сгенерированной искусственным интеллектом.

Процедура подключения компаний

Для подключения к сервисам компания должна быть лицензирована, пройти проверку, заполнить анкетные данные и пройти авторизацию, а в случае ООО «Потребительский центр» этот процесс длился до месяца.
Следующим шагом может стать интеграция с получением информации о статусе военнослужащих и ветеранов для корректного применения льгот и перерасчета процентов по кредитам, этот вопрос прорабатывается совместно с представителями Верховной Рады и Министерства цифровой трансформации.
Холод также отмечал, что со временем подключение к сервисам «Дії» может стать для финансовых компаний привычной практикой, как и использование BankID, а доступ к данным из государственных реестров будет способствовать повышению безопасности и качества финансовых услуг.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
КредитыДия
