0 800 307 555
Для чего и где украинский бизнес применяет ИИ (инфографика)

Казна и Политика
Для чего и где украинский бизнес применяет ИИ (инфографика)
Для чего и где украинский бизнес применяет ИИ (инфографика)
Министерство цифровой трансформации и Top Lead опросили более 200 украинских компаний о том, как они используют ИИ и какой эффект это дает бизнесу.
В исследовании приняли участие компании из разных индустрий и разного размера, при этом распределение респондентов по отраслям неравномерно.

Как бизнес использует ИИ

Как видно из результатов, 93% опрошенных компаний уже используют ИИ.
Наиболее активно планируют внедрять ИИ в торговле, маркетинге и PR, финансовом секторе, образовании и сфере услуг.
<i>Инфографика Минцифры</i>
Инфографика Минцифры

Для чего и где применяют ИИ

Чаще всего компании используют ИИ для анализа данных и рынка и прогнозирования.
На втором месте — маркетинг и продажи, в этом направлении ИИ используют около 64% ​​опрошенных компаний. безопасность и киберзащита остаются на последних позициях (18,4%).
<i>Инфографика Минцифры</i>
Инфографика Минцифры

Для чего компании применяют ИИ

Чаще всего компании используют ИИ для анализа данных и рынка и прогнозирования.
На втором месте — маркетинг и продажи, в этом направлении ИИ используют около 64% ​​опрошенных компаний.
<i>Инфографика Минцифры</i>
Инфографика Минцифры

Эффективность

Положительное влияние ИИ на производительность и экономические показатели фиксируют 62% бизнеса. Это свидетельствует о переходе от тестирования к реальной бизнес-ценности.
<i>Инфографика Минцифры</i>
Инфографика Минцифры

Главный мотив внедрения ИИ

  • Автоматизация рутинных задач и другие операционные задачи, что говорит о том, что ИИ пока что чаще оптимизирует, чем трансформирует бизнес.
<i>Инфографика Минцифры</i>
Инфографика Минцифры
Ранее Finance.ua писал о 10 профессиях, наиболее подверженных влиянию ИИ. На первом месте оказались программисты (75% покрытия задач). За ними следуют представители службы поддержки клиентов, чьи основные задачи мы все чаще видим в объемах трафика наших API. Наконец, операторы ввода данных, чья главная работа — чтение исходящих документов и перенос данных — подлежит значительной автоматизации, имеют уровень покрытия в 67%.
Также гендиректор OpenAI заявил, что ИИ будут включать в коммунальные услуги, как газ и воду. ИИ в будущем может работать по модели коммунальной услуги — как электричество или вода, а пользователи будут покупать его «по счетчику». Речь идет не об обычной предоплате, а о модели, где оплата зависит от фактического использования вычислительных ресурсов.
В то же время использование искусственного интеллекта может перейти на модель «платы за использование» — подобно мобильному тарифу или интернету, где стоимость зависит от объема потребления. Основой такой системы могут стать токены — единицы, которыми измеряется работа ИИ.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ИИФинтех
