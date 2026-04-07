В Украине стартовала выплата Нацкешбэка за февраль Сегодня 18:20 — Личные финансы

Кешбек начисляется только за безналичную оплату товаров

Во вторник, 7 апреля, на банковские карты украинцев начнут зачислять кешбэк за февраль.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Кто получит выплаты

Выплаты получат более 4,46 млн пользователей программы «Национальный кешбэк», которые накопили более двух гривен и выбрали карточки Национального кешбэка для выплат в приложении «Дія».

Вместе с февральской выплатой часть пользователей получит кешбэк и за январь, который требовал дополнительной проработки во взаимодействии с банками.

Как работает программа

Кэшбек за февраль начислялся еще по фиксированной ставке в 10%, а уже с 1 марта программа работает по обновленной дифференцированной модели. Она предполагает два уровня кешбэка:

15% - на товары украинского производства в категориях с высокой долей импорта: косметика и средства гигиены, бытовая химия, товары для дома, ремонта и строительства, для животных, канцелярия, одежда, обувь, а также твердые и мягкие сыры, отдельные виды макаронных изделий и круп.

5% — в сегментах, где украинские производители уже имеют сильные позиции: сладости, безалкогольные напитки, аптечные товары, товары для сада и огорода, снеки, консервированные и замороженные продукты, овощи и фрукты, рыба и морепродукты, растительное масло, мясо, молочные продукты (кроме твердых и твердых).

Узнать, какой именно кешбэк начисляется на конкретный товар, можно на портале « Зроблено в Україні » или с помощью сканера штрихкодов в приложении «Дія».

Кешбэк на горючее

Украинцы могут получать компенсацию стоимости горючего, приобретенного на АЗС, участвующих в программе:

15% - на дизель;

10% - на бензин;

5% - на автогаз.

В программе уже работают около 190 сетей АЗС. Кешбеком на горючее уже воспользовалось более 1,3 млн украинцев.

Условия участия

Чтобы присоединиться к программе, необходимо:

открыть карту для выплат в одном из банков-партнеров;

определить карты для оплаты покупок и предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях;

в приложении «Дія» в разделе «Сервисы» выбрать карту для выплат «Национальный кешбэк».

Кешбэк начисляется только за безналичную оплату товаров, которые участвуюют в программе. Средства кешбэка не облагаются налогом, не учитываются при назначении субсидий и льгот и не могут быть сняты наличными или переведены на другую карточку.

Их можно использовать для:

оплаты коммунальных и почтовых услуг;

покупки продуктов и лекарств украинского производства;

приобретение книг;

благотворительных взносов, в том числе в поддержку ВСУ.

Продукты питания украинского производства за средства кешбэка доступны более чем в 20 торговых сетях и на онлайн-площадках.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.