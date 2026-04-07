0 800 307 555
ру
В Украине стартовала выплата Нацкешбэка за февраль

Личные финансы
58
Кешбек начисляется только за безналичную оплату товаров
Во вторник, 7 апреля, на банковские карты украинцев начнут зачислять кешбэк за февраль.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Кто получит выплаты

Выплаты получат более 4,46 млн пользователей программы «Национальный кешбэк», которые накопили более двух гривен и выбрали карточки Национального кешбэка для выплат в приложении «Дія».
Вместе с февральской выплатой часть пользователей получит кешбэк и за январь, который требовал дополнительной проработки во взаимодействии с банками.

Как работает программа

Кэшбек за февраль начислялся еще по фиксированной ставке в 10%, а уже с 1 марта программа работает по обновленной дифференцированной модели. Она предполагает два уровня кешбэка:
  • 15% - на товары украинского производства в категориях с высокой долей импорта: косметика и средства гигиены, бытовая химия, товары для дома, ремонта и строительства, для животных, канцелярия, одежда, обувь, а также твердые и мягкие сыры, отдельные виды макаронных изделий и круп.
  • 5% — в сегментах, где украинские производители уже имеют сильные позиции: сладости, безалкогольные напитки, аптечные товары, товары для сада и огорода, снеки, консервированные и замороженные продукты, овощи и фрукты, рыба и морепродукты, растительное масло, мясо, молочные продукты (кроме твердых и твердых).
Узнать, какой именно кешбэк начисляется на конкретный товар, можно на портале «Зроблено в Україні» или с помощью сканера штрихкодов в приложении «Дія».

Кешбэк на горючее

Украинцы могут получать компенсацию стоимости горючего, приобретенного на АЗС, участвующих в программе:
  • 15% - на дизель;
  • 10% - на бензин;
  • 5% - на автогаз.
В программе уже работают около 190 сетей АЗС. Кешбеком на горючее уже воспользовалось более 1,3 млн украинцев.

Условия участия

Чтобы присоединиться к программе, необходимо:
  • открыть карту для выплат в одном из банков-партнеров;
  • определить карты для оплаты покупок и предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях;
  • в приложении «Дія» в разделе «Сервисы» выбрать карту для выплат «Национальный кешбэк».
Кешбэк начисляется только за безналичную оплату товаров, которые участвуюют в программе. Средства кешбэка не облагаются налогом, не учитываются при назначении субсидий и льгот и не могут быть сняты наличными или переведены на другую карточку.
Их можно использовать для:
  • оплаты коммунальных и почтовых услуг;
  • покупки продуктов и лекарств украинского производства;
  • приобретение книг;
  • благотворительных взносов, в том числе в поддержку ВСУ.
Продукты питания украинского производства за средства кешбэка доступны более чем в 20 торговых сетях и на онлайн-площадках.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ФинтехПлатежные карты
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems