В Украине стартовала выплата Нацкешбэка за февраль
Во вторник, 7 апреля, на банковские карты украинцев начнут зачислять кешбэк за февраль.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.
Кто получит выплаты
Выплаты получат более 4,46 млн пользователей программы «Национальный кешбэк», которые накопили более двух гривен и выбрали карточки Национального кешбэка для выплат в приложении «Дія».
Вместе с февральской выплатой часть пользователей получит кешбэк и за январь, который требовал дополнительной проработки во взаимодействии с банками.
Как работает программа
Кэшбек за февраль начислялся еще по фиксированной ставке в 10%, а уже с 1 марта программа работает по обновленной дифференцированной модели. Она предполагает два уровня кешбэка:
- 15% - на товары украинского производства в категориях с высокой долей импорта: косметика и средства гигиены, бытовая химия, товары для дома, ремонта и строительства, для животных, канцелярия, одежда, обувь, а также твердые и мягкие сыры, отдельные виды макаронных изделий и круп.
- 5% — в сегментах, где украинские производители уже имеют сильные позиции: сладости, безалкогольные напитки, аптечные товары, товары для сада и огорода, снеки, консервированные и замороженные продукты, овощи и фрукты, рыба и морепродукты, растительное масло, мясо, молочные продукты (кроме твердых и твердых).
Узнать, какой именно кешбэк начисляется на конкретный товар, можно на портале «Зроблено в Україні» или с помощью сканера штрихкодов в приложении «Дія».
Кешбэк на горючее
Украинцы могут получать компенсацию стоимости горючего, приобретенного на АЗС, участвующих в программе:
- 15% - на дизель;
- 10% - на бензин;
- 5% - на автогаз.
В программе уже работают около 190 сетей АЗС. Кешбеком на горючее уже воспользовалось более 1,3 млн украинцев.
Условия участия
Чтобы присоединиться к программе, необходимо:
- открыть карту для выплат в одном из банков-партнеров;
- определить карты для оплаты покупок и предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях;
- в приложении «Дія» в разделе «Сервисы» выбрать карту для выплат «Национальный кешбэк».
Кешбэк начисляется только за безналичную оплату товаров, которые участвуюют в программе. Средства кешбэка не облагаются налогом, не учитываются при назначении субсидий и льгот и не могут быть сняты наличными или переведены на другую карточку.
Их можно использовать для:
- оплаты коммунальных и почтовых услуг;
- покупки продуктов и лекарств украинского производства;
- приобретение книг;
- благотворительных взносов, в том числе в поддержку ВСУ.
Продукты питания украинского производства за средства кешбэка доступны более чем в 20 торговых сетях и на онлайн-площадках.
Также по теме
В Украине стартовала выплата Нацкешбэка за февраль
В ТЦК напомнили, за какие нарушения налагают штрафы на граждан
Укрпочта вводит в обращение 10 апреля новую марку (фото)
Кличко поручил пересмотреть тарифы на проезд в общественном транспорте
Какие авто украинцы чаще покупают на внутреннем рынке (инфографика)
Правительство расширило программу выплат для энергетиков и коммунальщиков: кто получит 20 тыс. грн