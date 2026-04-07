0 800 307 555
ру
Кто и почему блокируют карточки украинцев — объяснение Госфинмониторинга

Финтех и Карты
100
В большинстве случаев банк принимает решение о блокировании счета клиента, поэтому обращаться необходимо именно в банк.
Об этом сообщил глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Филипп Пронин в своем Telegram-канале
Он подчеркнул, что Государственная служба финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг) и финмониторинг банка являются разными вещами.
По его словам, если банк блокирует клиенту счет и объясняет, что это «из-за финмониторинга», то человек считает, что это сделал Госфинмониторинг.

Чем в этой ситуации занимается банк:

  • сам проверяет сделки клиентов.
  • сам оценивает опасности.
  • сам может запросить документы.
  • именно банк принимает решение — остановить операцию.
В большинстве случаев блокировка — это решение банка, подчеркнул Пронин.

Что делает Госфинмониторинг

«Мы получаем информацию от банков, анализируем ее, работаем с реестрами и международными партнерами. Если видим признаки возможного преступления — передаем материалы правоохранительным органам. В случае наличия оснований блокируем расходные финансовые операции», — сказал глава Госфинмониторинга.
Справка Finance.ua:

Раньше мы писали о причинах блокировки счетов. Можно выделить три основных:
Долги и невыполненные обязательства — наличие неуплаченных долгов перед банком и другими кредиторами, таких как: непогашенные кредиты, невыплаченные алименты на содержание детей или неоплаченные штрафы. В этом случае банк имеет право арестовать средства на счетах для взыскания задолженности исходя из документа от исполнительной службы.
Требование правоохранительных органов. По постановлению в рамках уголовного дела банк обязан заблокировать счет клиента в ходе досудебного расследования. Например, если клиент подозревается в мошенничестве или воровстве.
Банк может заблокировать счет, если выявит транзакции, вызывающие подозрение в возможном отмывании денег, финансировании терроризма или другой противозаконной деятельности, связанной с движением денег.
Эти основания для блокирования счетов предусмотрены действующим законодательством и банковские учреждения обязаны их соблюдать.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Дебетовые картыНБУБанки Украины
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems