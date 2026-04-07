Кто и почему блокируют карточки украинцев — объяснение Госфинмониторинга Сегодня 11:00 — Финтех и Карты

Кто и почему блокируют карточки украинцев — объяснение Госфинмониторинга

В большинстве случаев банк принимает решение о блокировании счета клиента, поэтому обращаться необходимо именно в банк.

Об этом сообщил глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Филипп Пронин в своем Telegram-канале

Он подчеркнул, что Государственная служба финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг) и финмониторинг банка являются разными вещами.

По его словам, если банк блокирует клиенту счет и объясняет, что это «из-за финмониторинга», то человек считает, что это сделал Госфинмониторинг.

Чем в этой ситуации занимается банк:

сам проверяет сделки клиентов.

сам оценивает опасности.

сам может запросить документы.

именно банк принимает решение — остановить операцию.

В большинстве случаев блокировка — это решение банка, подчеркнул Пронин.

Что делает Госфинмониторинг

«Мы получаем информацию от банков, анализируем ее, работаем с реестрами и международными партнерами. Если видим признаки возможного преступления — передаем материалы правоохранительным органам. В случае наличия оснований блокируем расходные финансовые операции», — сказал глава Госфинмониторинга.

Справка Finance.ua:

Раньше мы писали о причинах блокировки счетов. Можно выделить три основных:

Долги и невыполненные обязательства — наличие неуплаченных долгов перед банком и другими кредиторами, таких как: непогашенные кредиты, невыплаченные алименты на содержание детей или неоплаченные штрафы. В этом случае банк имеет право арестовать средства на счетах для взыскания задолженности исходя из документа от исполнительной службы.

Требование правоохранительных органов. По постановлению в рамках уголовного дела банк обязан заблокировать счет клиента в ходе досудебного расследования. Например, если клиент подозревается в мошенничестве или воровстве.

Банк может заблокировать счет, если выявит транзакции, вызывающие подозрение в возможном отмывании денег, финансировании терроризма или другой противозаконной деятельности, связанной с движением денег.

Эти основания для блокирования счетов предусмотрены действующим законодательством и банковские учреждения обязаны их соблюдать.

