Кто и почему блокируют карточки украинцев — объяснение Госфинмониторинга
В большинстве случаев банк принимает решение о блокировании счета клиента, поэтому обращаться необходимо именно в банк.
Об этом сообщил глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Филипп Пронин в своем Telegram-канале
Он подчеркнул, что Государственная служба финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг) и финмониторинг банка являются разными вещами.
По его словам, если банк блокирует клиенту счет и объясняет, что это «из-за финмониторинга», то человек считает, что это сделал Госфинмониторинг.
Чем в этой ситуации занимается банк:
- сам проверяет сделки клиентов.
- сам оценивает опасности.
- сам может запросить документы.
- именно банк принимает решение — остановить операцию.
В большинстве случаев блокировка — это решение банка, подчеркнул Пронин.
Что делает Госфинмониторинг
«Мы получаем информацию от банков, анализируем ее, работаем с реестрами и международными партнерами. Если видим признаки возможного преступления — передаем материалы правоохранительным органам. В случае наличия оснований блокируем расходные финансовые операции», — сказал глава Госфинмониторинга.
Ранее Finance.ua писал, что НБУ снизил перечень обязательных реквизитов, которые должна содержать платежная инструкция, оформляемая на стороне поставщика платежных услуг по инициированию платежной операции (PISP) в рамках открытого банкинга.
Также мы писали, какие банковские приложения считаются лучшими в Украине. В категории приложений для физических лиц в тройку лидеров вошло мобильное приложение àbank24, почетное второе место занял приложение monobank | Universal Bank. Победу среди приложений для физлиц одержал ПУМБ.
Кстати, выбрана лучшая кредитная карта по версии FinAwards 2026.
Победу одержал ПУМБ и его карта «Всеможу Online». Кредитная карта имеет лимит до 300 тыс. грн без подтверждения доходов и льготный период до 62 дней. Минимальный платеж — 2,99% от суммы задолженности.
Справка Finance.ua:
Раньше мы писали о причинах блокировки счетов. Можно выделить три основных:
Долги и невыполненные обязательства — наличие неуплаченных долгов перед банком и другими кредиторами, таких как: непогашенные кредиты, невыплаченные алименты на содержание детей или неоплаченные штрафы. В этом случае банк имеет право арестовать средства на счетах для взыскания задолженности исходя из документа от исполнительной службы.
Требование правоохранительных органов. По постановлению в рамках уголовного дела банк обязан заблокировать счет клиента в ходе досудебного расследования. Например, если клиент подозревается в мошенничестве или воровстве.
Банк может заблокировать счет, если выявит транзакции, вызывающие подозрение в возможном отмывании денег, финансировании терроризма или другой противозаконной деятельности, связанной с движением денег.
Эти основания для блокирования счетов предусмотрены действующим законодательством и банковские учреждения обязаны их соблюдать. Читайте больше в нашей статье —¦Заблокировали счет в банке? Подсказки, которые помогут снять арест
Поделиться новостью
