Выбрана лучшая кредитная карта по версии FinAwards 2026 Сегодня 14:03

Head of CreditBiz, CreditBiz Salesdoubler Александр Бойко вручил награду в номинации «Лучшая кредитная карта» Александре Чепуриной, директору департамента управления ценностью клиентов ПУМБ

27 марта в Киеве прошла девятая церемония награждения всеукраинской ежегодной премии FinAwards, организаторами которой являются финансовые порталы Finance.ua и «Минфин». В ходе FinAwards определили тройку лучших банков в номинации «Лучшая кредитная карта». За победу в этой номинации боролись 18 банков.

Кто в лидерах

ПУМБ и его карта «Всеможу Online». В очередной раз победу одержали его

В чем ее особенности? Кредитная карта имеет лимит до 300 тыс. грн без подтверждения доходов и льготный период до 62 дней. Минимальный платеж — 2,99% от суммы задолженности.

Проценты после грейс-периода составляют 44,28% (наличные) и 35,88% (торговые операции), реальная годовая ставка — 44,28%.

Ежемесячная и разовая комиссии отсутствуют.

Переводы кредитных средств — 3,99%, снятие наличных:

в собственных и сторонних банкоматах — бесплатно;

в кассе банка — 2 операции в месяц без комиссии, далее — 1,5%.

Пополнение карты — 0 грн. Доступны виртуальная и дополнительная карты.

Программа лояльности: кешбэк до 500 грн/мес. в 3 категориях, 100+ партнеров и 100+ предложений в «Магазине кешбэков», персонализированные кешбэки, кешбэк за границей и реферальная программа до 300 грн.

Фишка карты — единый кредитный лимит для карты и продуктов «Оплачивайте по частям» / «Деньги в рассрочку», возможность покупки валюты онлайн без комиссии даже в грейс-период.

monobank и его «Черная карта». Второе место занял

Особенности карты:

это цифровая кредитная карта monobank с лимитом до 200 тыс. грн и льготным периодом до 62 дней при полном погашении задолженности;

реальная годовая процентная ставка — 44,26%. Минимальный платеж — 4% от задолженности (мин. 100 грн);

ежемесячная и разовая комиссии отсутствуют;

переводы кредитных средств — 4%, для отдельных платежей юрлицам и ФЛП — 2% в пределах месячного лимита;

снятие кредитных средств — 4%, собственных — 0,9%;

пополнение карты — бесплатное;

программа лояльности: кешбэк на 2 из 6 категорий ежемесячно + партнерский кешбэк без ограничений, реферальная программа — 50 грн. Есть сервис «Рассрочка на карту» с комиссией 1,9% на месяц;

фишка карты — полностью цифровой банк с экосистемой сервисов, геймификацией и оформлением карты онлайн за несколько минут.

ПриватБанк и его кредитная карта «Универсальная». Третью позицию занял

Особенности карты:

это кредитная карта с лимитом до 500 тыс. грн и льготным периодом до 55 дней;

грейс-период — 0,00001%, после него — 42% годовых;

ежемесячной и разовой комиссий нет, минимальный платеж — 5% от задолженности (от 100 грн);

P2P-переводы и пополнение по реквизитам — без комиссии, снятие собственных средств — 1%;

доступны виртуальная и дополнительная карты;

программа лояльности «Привет» с персональными скидками и кешбэком от партнеров в Приват24;

есть «Оплата по частям» и «Мгновенная рассрочка» до 300 тыс. грн;

Фишка этой карты — дебетно-кредитная схема, широкая экосистема сервисов и доставка карты по Украине и за границу.

