0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Выбрана лучшая кредитная карта по версии FinAwards 2026

23
Head of CreditBiz, CreditBiz Salesdoubler Александр Бойко вручил награду в номинации «Лучшая кредитная карта» Александре Чепуриной, директору департамента управления ценностью клиентов ПУМБ
Head of CreditBiz, CreditBiz Salesdoubler Александр Бойко вручил награду в номинации «Лучшая кредитная карта» Александре Чепуриной, директору департамента управления ценностью клиентов ПУМБ
27 марта в Киеве прошла девятая церемония награждения всеукраинской ежегодной премии FinAwards, организаторами которой являются финансовые порталы Finance.ua и «Минфин». В ходе FinAwards определили тройку лучших банков в номинации «Лучшая кредитная карта». За победу в этой номинации боролись 18 банков.

Кто в лидерах

В очередной раз победу одержал ПУМБ и его карта «Всеможу Online».
В чем ее особенности? Кредитная карта имеет лимит до 300 тыс. грн без подтверждения доходов и льготный период до 62 дней. Минимальный платеж — 2,99% от суммы задолженности.
Проценты после грейс-периода составляют 44,28% (наличные) и 35,88% (торговые операции), реальная годовая ставка — 44,28%.
Ежемесячная и разовая комиссии отсутствуют.
Переводы кредитных средств — 3,99%, снятие наличных:
  • в собственных и сторонних банкоматах — бесплатно;
  • в кассе банка — 2 операции в месяц без комиссии, далее — 1,5%.
Пополнение карты — 0 грн. Доступны виртуальная и дополнительная карты.
Программа лояльности: кешбэк до 500 грн/мес. в 3 категориях, 100+ партнеров и 100+ предложений в «Магазине кешбэков», персонализированные кешбэки, кешбэк за границей и реферальная программа до 300 грн.
Фишка карты — единый кредитный лимит для карты и продуктов «Оплачивайте по частям» / «Деньги в рассрочку», возможность покупки валюты онлайн без комиссии даже в грейс-период.
Второе место занял monobank и его «Черная карта».
Особенности карты:
  • это цифровая кредитная карта monobank с лимитом до 200 тыс. грн и льготным периодом до 62 дней при полном погашении задолженности;
  • реальная годовая процентная ставка — 44,26%. Минимальный платеж — 4% от задолженности (мин. 100 грн);
  • ежемесячная и разовая комиссии отсутствуют;
  • переводы кредитных средств — 4%, для отдельных платежей юрлицам и ФЛП — 2% в пределах месячного лимита;
  • снятие кредитных средств — 4%, собственных — 0,9%;
  • пополнение карты — бесплатное;
  • программа лояльности: кешбэк на 2 из 6 категорий ежемесячно + партнерский кешбэк без ограничений, реферальная программа — 50 грн. Есть сервис «Рассрочка на карту» с комиссией 1,9% на месяц;
  • фишка карты — полностью цифровой банк с экосистемой сервисов, геймификацией и оформлением карты онлайн за несколько минут.
Третью позицию занял ПриватБанк и его кредитная карта «Универсальная».
Особенности карты:
  • это кредитная карта с лимитом до 500 тыс. грн и льготным периодом до 55 дней;
  • грейс-период — 0,00001%, после него — 42% годовых;
  • ежемесячной и разовой комиссий нет, минимальный платеж — 5% от задолженности (от 100 грн);
  • P2P-переводы и пополнение по реквизитам — без комиссии, снятие собственных средств — 1%;
  • доступны виртуальная и дополнительная карты;
  • программа лояльности «Привет» с персональными скидками и кешбэком от партнеров в Приват24;
  • есть «Оплата по частям» и «Мгновенная рассрочка» до 300 тыс. грн;
Фишка этой карты — дебетно-кредитная схема, широкая экосистема сервисов и доставка карты по Украине и за границу.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Кредитные картыПУМБmonobankПриватБанк
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems