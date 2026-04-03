Место для вашей рекламы

Нацбанк упростил оформление платежей в открытом банкинге
НБУ снизил перечень обязательных реквизитов, которые должна содержать платежная инструкция, оформляемая на стороне поставщика платежных услуг по инициированию платежной операции (PISP) ​​в рамках открытого банкинга.
Об этом говорится в сообщении регулятора.
Соответствующие изменения внесены в Положение об открытом банкинге в Украине, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 25.07.2025 № 80 (далее — Положение № 80).

Цель

Упростить для пользователей использование услуг в открытом банкинге.
В соответствии с обновленным требованием пункта 24 раздела II Положения № 80 отменено требование к поставщику платежных услуг по инициированию платежной операции (PISP) ​​по заполнению реквизита платежной инструкции «наименование поставщика платежных услуг получателя».
Вместо этого реквизит платежной инструкции «наименование поставщика платежных услуг получателя» будет заполняться на стороне поставщика платежных услуг по обслуживанию счета (ASPSP) в соответствии с требованиями пункта 26 раздела II Положения № 80.
В результате платежная инструкция плательщика будет содержать все обязательные реквизиты, определенные в пункте 37 раздела II Инструкции о безналичных расчетах в национальной валюте пользователей платежных услуг, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины от 29 июля 2022 г. № 163 (с изменениями).
Место для вашей рекламы
Место для вашей рекламы
