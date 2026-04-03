Нацбанк упростил оформление платежей в открытом банкинге
НБУ снизил перечень обязательных реквизитов, которые должна содержать платежная инструкция, оформляемая на стороне поставщика платежных услуг по инициированию платежной операции (PISP) в рамках открытого банкинга.
Об этом говорится в сообщении регулятора.
Соответствующие изменения внесены в Положение об открытом банкинге в Украине, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 25.07.2025 № 80 (далее — Положение № 80).
Цель
Упростить для пользователей использование услуг в открытом банкинге.
В соответствии с обновленным требованием пункта 24 раздела II Положения № 80 отменено требование к поставщику платежных услуг по инициированию платежной операции (PISP) по заполнению реквизита платежной инструкции «наименование поставщика платежных услуг получателя».
Вместо этого реквизит платежной инструкции «наименование поставщика платежных услуг получателя» будет заполняться на стороне поставщика платежных услуг по обслуживанию счета (ASPSP) в соответствии с требованиями пункта 26 раздела II Положения № 80.
В результате платежная инструкция плательщика будет содержать все обязательные реквизиты, определенные в пункте 37 раздела II Инструкции о безналичных расчетах в национальной валюте пользователей платежных услуг, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины от 29 июля 2022 г. № 163 (с изменениями).
