Нацбанк упростил оформление платежей в открытом банкинге 03.04.2026, 12:00 — Финтех и Карты

Нацбанк упростил оформление платежей в открытом банкинге

НБУ снизил перечень обязательных реквизитов, которые должна содержать платежная инструкция, оформляемая на стороне поставщика платежных услуг по инициированию платежной операции (PISP) ​​в рамках открытого банкинга.

Об этом говорится в сообщении регулятора

Соответствующие изменения внесены в Положение об открытом банкинге в Украине, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 25.07.2025 № 80 (далее — Положение № 80).

Цель

Упростить для пользователей использование услуг в открытом банкинге.

В соответствии с обновленным требованием пункта 24 раздела II Положения № 80 отменено требование к поставщику платежных услуг по инициированию платежной операции (PISP) ​​по заполнению реквизита платежной инструкции «наименование поставщика платежных услуг получателя».

Вместо этого реквизит платежной инструкции «наименование поставщика платежных услуг получателя» будет заполняться на стороне поставщика платежных услуг по обслуживанию счета (ASPSP) в соответствии с требованиями пункта 26 раздела II Положения № 80.

В результате платежная инструкция плательщика будет содержать все обязательные реквизиты, определенные в пункте 37 раздела II Инструкции о безналичных расчетах в национальной валюте пользователей платежных услуг, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины от 29 июля 2022 г. № 163 (с изменениями).

