Які банківські застосунки вважають найкращими в Україні — FinAwards-2026

27 березня у Києві відбулася дев’ята церемонія нагородження всеукраїнської щорічної премії FinAwards, організаторами якої є фінансові портали Finance.ua та «Мінфін». Серед учасників визначили і лауреатів двох номінацій «Найкращий мобільний додаток» — у категоріях для фізосіб та бізнесу.

Які застосунки банків визнали найкращими

Для фізосіб

У категорії застосунку для фізичних осіб до трійки лідерів увійшов мобільний застосунок àbank24, що пропонує безкоштовні платежі для фізосіб, персоналізовану програму лояльності, унікальні картки «Моє авто» та «Втрати ворога», а також інтегровані у щоденні фінансові дії донати й збори.
Почесне друге місце посів застосунок monobank | Universal Bank. Застосунок об’єднує всі фінансові сервіси в одному місці: користувачі мають доступ до карток, кредитного ліміту, накопичень, інвестицій і аналітики витрат. Серед ключових функцій: Shake to Pay — для миттєвих переказів, Split Bill — для розподілу спільних витрат; персоналізований кешбек, швидка оплата послуг та інтеграція з Apple Pay, Google Pay і Дія.Підпис.
Перемогу серед додатків для фізосіб отримав ПУМБ.
СЕО Treeum Валерія Луньова вручила нагороду директору Департаменту розробок інноваційних технологій ПУМБ Денису Воробйову
Його мобільний застосунок для фінансових операцій в Україні та за кордоном:
  • понад 150 сервісів, гнучкий UX/UI з персоналізацією, керування єдиним кредитним лімітом і послуга «Сплачуйте частинами» з оплатою через місяць;
  • також заявлена найбільша в Україні програма лояльності: 200+ кешбек-пропозицій, зокрема партнерські в один клік та унікальна програма для донорів крові;
  • вигідні персональні курси валют, автообмін, передплата на курси, 8 міжнародних платіжних систем, SWIFT, безкоштовні валютні перекази між родичами;
  • окремі сервіси для українців за кордоном і підвищений захист від шахрайства.

Для бізнесу

Що стосується бізнесу, то бронзовим призером у цій категорії став ПУМБ та його застосунок «ПУМБ бізнес», що повністю забезпечує дистанційне управління фінансами компанії. Відкриття рахунку онлайн через Дію або ID картку займає до 5 хвилин. Бізнес-банкінг пропонує такі послуги:
  • біометричний доступ;
  • управління рахунками і корпоративними картками;
  • випуск віртуальних карток у різних валютах;
  • електронний підпис через QR-код;
  • онлайн-кредитування.
Срібло у номінації «Найкращий банківський мобільний додаток для бізнесу» отримав monobank | Universal Bank. Бізнес-клієнти у застосунку мають повний контроль над фінансами в реальному часі:
  • управління картками співробітників, автоматизація виплат, аналітика доходів і витрат;
  • масові перекази та зарплатні виплати виконуються в один клік, доступні Apple Pay і Google Pay, персональні ліміти й захист через Дія. Підпис;
  • унікальний кешбек для бізнесу повертає до 1% від виплат;
  • інтерфейс зі swipe-жестами та швидким доступом до платежів спрощує фінансовий контроль.
Рейтинг очолив державний ПриватБанк із застосунком «Приват24 для бізнесу», де клієнтам доступні 12 категорій послуг.
Крім традиційних банківських операцій, є такий функціонал:
  • можливість отримати інформацію щодо податків, актуальні реквізити податкової та сплатити податки;
  • електронний документообіг, зарплатні та інші виплати;
  • генерація кваліфікованого підпису SmartID;
  • зміна в застосунку тарифних планів РКО;
  • налаштування біометричної ідентифікації;
  • сповіщення та моніторинг інформації про ділову репутацію своїх компаній та контрагентів;
  • АІ-сервіс створення платежів із фото чи тексту.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
