Рынок труда Украины: где работодатели активно ищут работников
В январе-феврале 2026 года украинские работодатели подали в Службу занятости 111 214 предложений. Лидером по количеству вакансий является Львовщина, а больше всего людей нашли работу на Днепропетровщине.
Об этом сообщили в Государственной службе занятости Украины
Регионы-лидеры по количеству вакансий
Активнее всего работников ищут во Львовской области. В этом регионе работодатели предложили почти 16 тысяч предложений работы (более 14% всех вакансий).
Следом за ней следуют Днепропетровская область с около 7 тысяч вакансий, а также Киев и Киевская область — по 6 тысяч предложений работы.
Среди самых востребованных профессий:
- водители — 4,5 тыс. вакансий
- продавцы продовольственных товаров — 4,1 тыс.
- подсобные работники — 3,5 тыс.
За два месяца специалистам удалось укомплектовать 38,5 тысячи вакансий. В среднем поиск работника длится 17 дней.
В целом по Украине уровень закрытия вакансий составляет 35%. Наилучший результат показала Донецкая область — почти 68,5% вакансий закрыто, а среднее время поиска работника там составляет всего 5 дней.
Также высокие показатели имеют Винницкая, Закарпатская и Ивано-Франковская области — более 50%.
Где быстрее всего находят работу
Несмотря на множество вакансий, лидеры по количеству трудоустроенных отличаются.
Больше всего людей нашли работу в таких областях:
- Днепропетровская — 4 тыс. трудоустроенных
- Львовская — более 3 тысяч
- Ивано-Франковская — 2,7 тысячи.
Кому предлагают самые высокие зарплаты
Ранее Finance.ua писал, что по данным платформы OLX Работа, самая высокая медианная зарплата в феврале 2026 года зафиксирована для стоматолога — 150 тыс. грн, что на 20% больше, чем в прошлом году.
Среди других высокооплачиваемых профессий:
- рихтовщик — 70 тыс. грн (+27%);
- фасадщик — 67,5 тыс. грн (+15%);
- штукатур — 66,3 тыс. грн (+13%);
- каменщик — 65 тыс. грн (+30%);
- автомаляр — 60 тыс. грн (+17%);
- автоэлектрик — 60 тыс. грн (+33%);
- водитель-дальнобойщик — 60 тыс. грн (+33%).
