0 800 307 555
Рынок труда Украины: где работодатели активно ищут работников

Больше всего вакансий в Украине – на Львовщине
Больше всего вакансий в Украине – на Львовщине, Фото: freepik
В январе-феврале 2026 года украинские работодатели подали в Службу занятости 111 214 предложений. Лидером по количеству вакансий является Львовщина, а больше всего людей нашли работу на Днепропетровщине.
Регионы-лидеры по количеству вакансий

Активнее всего работников ищут во Львовской области. В этом регионе работодатели предложили почти 16 тысяч предложений работы (более 14% всех вакансий).
Следом за ней следуют Днепропетровская область с около 7 тысяч вакансий, а также Киев и Киевская область — по 6 тысяч предложений работы.
Среди самых востребованных профессий:
  • водители — 4,5 тыс. вакансий
  • продавцы продовольственных товаров — 4,1 тыс.
  • подсобные работники — 3,5 тыс.
За два месяца специалистам удалось укомплектовать 38,5 тысячи вакансий. В среднем поиск работника длится 17 дней.
В целом по Украине уровень закрытия вакансий составляет 35%. Наилучший результат показала Донецкая область — почти 68,5% вакансий закрыто, а среднее время поиска работника там составляет всего 5 дней.
Также высокие показатели имеют Винницкая, Закарпатская и Ивано-Франковская области — более 50%.

Где быстрее всего находят работу

Несмотря на множество вакансий, лидеры по количеству трудоустроенных отличаются.
Больше всего людей нашли работу в таких областях:
  • Днепропетровская — 4 тыс. трудоустроенных
  • Львовская — более 3 тысяч
  • Ивано-Франковская — 2,7 тысячи.

Кому предлагают самые высокие зарплаты

Ранее Finance.ua писал, что по данным платформы OLX Работа, самая высокая медианная зарплата в феврале 2026 года зафиксирована для стоматолога — 150 тыс. грн, что на 20% больше, чем в прошлом году.
Среди других высокооплачиваемых профессий:
  • рихтовщик — 70 тыс. грн (+27%);
  • фасадщик — 67,5 тыс. грн (+15%);
  • штукатур — 66,3 тыс. грн (+13%);
  • каменщик — 65 тыс. грн (+30%);
  • автомаляр — 60 тыс. грн (+17%);
  • автоэлектрик — 60 тыс. грн (+33%);
  • водитель-дальнобойщик — 60 тыс. грн (+33%).
По материалам:
Finance.ua
