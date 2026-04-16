ТОП-7 самых распространенных ошибок при заполнении деклараций Сегодня 09:06 — Личные финансы

Кампания декларирования-2026 завершилась. В то же время, если после подачи декларации в Реестр вы заметили неточность или ошибку, закон предусматривает 30 дней для подачи исправленной декларации 1 раз. Чтобы подать исправленную декларацию корректно, НАПК назвало самые распространенные ошибки, которые допускают декларанты, — от забытых родственников до пользования имуществом.

1. «Забытые» дети и гражданские партнеры

Даже если ваши несовершеннолетние дети проживают отдельно (например, после развода), они все равно считаются членами семьи. Так что информацию о них нужно указывать в декларации.

2. Игнорирование объектов недвижимости для проживания

Декларант должен декларировать квартиру или дом, где фактически проживает, даже если они не его собственность. Это касается и жилья за границей, которое использовалось вами и/или членами вашей семьи в течение отчетного периода.

3. Сокрытие стоимости имущества при наличии документов

Если в первичных документах (договоре купли-продажи, свидетельстве) указана стоимость квартиры, дома или авто — ее обязательно следует указать. Нельзя безосновательно выбирать метки «Неизвестно» или «Не применяется», если эти данные существуют в первичных документах.

4. Дублирование данных в одном разделе вместо нескольких

Один и тот же объект может потребовать отображения в разных частях декларации. Например, получение автомобиля в подарок должно быть отображено одновременно в разделе 6 (движимое имущество), разделе 11 (доходы) и разделе 14 (расходы и сделки).

5. Ошибки в декларировании общей совместной собственности супругов

Если имущество приобретено в браке, но зарегистрировано только на одного из супругов, оно часто ошибочно указывается как общая собственность. Правильно указывать владельцем того, на кого оформлена регистрация, а другого супруга указывать как имеющего право пользования.

6. Лишние данные о неиспользованном кредитном лимите

Не нужно вносить информацию о кредитном лимите на карточке в разделы о сбережениях (12) или обязательства (13), если вы им не воспользовались. Декларированию подлежит только фактически возникшая задолженность, а не потенциальная возможность занять деньги в банке.

7. Отсутствие информации о значительных разовых расходах

Декларанты часто забывают указывать разовые расходы, сумма которых превышает 50 прожиточных минимумов. Сюда относятся оплата обучения, дорогостоящий отдых или другие услуги, стоимость которых пересекает установленный законом порог.

Ранее мы сообщали , что по результатам декларирования доходы более 1 млн грн задекларировали 8,3 тысячи человек.

