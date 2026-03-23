Декларирование-2026: ошибки в отчетах теперь стоят гораздо дороже

Украинцам нужно подать декларации за 2025 год

Продолжается ежегодная кампания декларирования. Подать электронные декларации за 2025 год необходимо до 31 марта 2026 года. В то же время, ошибки или неточности в отчетах теперь могут обойтись значительно дороже.

Об этом предупредили в пресс-службе Аппарата Верховной Рады Украины

Кто должен подать декларацию

Подать электронную декларацию через официальный портал НАПК обязаны:

лица, занимавшие в 2025 году должности или имеющие статус с обязанностью декларирования;

лица, которые в 2025 году уволились с таких должностей или лишились соответствующего статуса.

Своевременная и полная подача декларации обязательна для всех субъектов декларирования.

Устранение ошибок ограничено

Если в декларации обнаружены ошибки, то их можно исправить. Закон разрешает подать уточненный документ в течение 30 календарных дней после подачи основной декларации.

Однако игнорирование сроков или подача недостоверных данных влечет юридическую ответственность.

Ответственность за недостоверное декларирование

В 2025 году вступили в силу изменения в законодательство, повысившие пороги административной и уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Административная ответственность наступает, если:

в декларации указаны недостоверные данные на сумму от 150 до 750 прожиточных минимумов;

в 2026 году это составляет от 499 200 грн до 2 496 000 грн.

Уголовная ответственность наступает, если:

от 750 до 2 500 прожиточных минимумов — от 2 496 000 грн до 8 320 000 грн;

более 2 500 прожиточных минимумов — более 8 320 000 грн.

Также изменен подход к определению уголовной ответственности за незаконное обогащение. Она наступает, если стоимость активов превышает законные доходы на 3 000 и более не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. В 2026 году это составляет 4 992 000 грн и более.

