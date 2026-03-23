Декларирование-2026: ошибки в отчетах теперь стоят гораздо дороже
Продолжается ежегодная кампания декларирования. Подать электронные декларации за 2025 год необходимо до 31 марта 2026 года. В то же время, ошибки или неточности в отчетах теперь могут обойтись значительно дороже.
Об этом предупредили в пресс-службе Аппарата Верховной Рады Украины
Кто должен подать декларацию
Подать электронную декларацию через официальный портал НАПК обязаны:
- лица, занимавшие в 2025 году должности или имеющие статус с обязанностью декларирования;
- лица, которые в 2025 году уволились с таких должностей или лишились соответствующего статуса.
Своевременная и полная подача декларации обязательна для всех субъектов декларирования.
Устранение ошибок ограничено
Если в декларации обнаружены ошибки, то их можно исправить. Закон разрешает подать уточненный документ в течение 30 календарных дней после подачи основной декларации.
Однако игнорирование сроков или подача недостоверных данных влечет юридическую ответственность.
Ответственность за недостоверное декларирование
В 2025 году вступили в силу изменения в законодательство, повысившие пороги административной и уголовной ответственности за недостоверное декларирование.
Административная ответственность наступает, если:
- в декларации указаны недостоверные данные на сумму от 150 до 750 прожиточных минимумов;
- в 2026 году это составляет от 499 200 грн до 2 496 000 грн.
Уголовная ответственность наступает, если:
- от 750 до 2 500 прожиточных минимумов — от 2 496 000 грн до 8 320 000 грн;
- более 2 500 прожиточных минимумов — более 8 320 000 грн.
Также изменен подход к определению уголовной ответственности за незаконное обогащение. Она наступает, если стоимость активов превышает законные доходы на 3 000 и более не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. В 2026 году это составляет 4 992 000 грн и более.
Ранее мы сообщали, по состоянию на начало марта более 3,5 тысяч украинцев уже задекларировали миллионные доходы.
Поделиться новостью
Также по теме
Декларирование-2026: ошибки в отчетах теперь стоят гораздо дороже
Топ рабочих профессий с самыми высокими медианными зарплатами
Как изменились с 1 марта 2026 года «чернобыльские» пенсии (суммы)
Пасха-2026: сколько стоит собрать праздничную корзину
6 шагов, которые помогут получить повышение на работе
Завещание с «планом Б»: как назначить «запасных» наследников