Декларирование-2026: ошибки в отчетах теперь стоят гораздо дороже

Украинцам нужно подать декларации за 2025 год
Продолжается ежегодная кампания декларирования. Подать электронные декларации за 2025 год необходимо до 31 марта 2026 года. В то же время, ошибки или неточности в отчетах теперь могут обойтись значительно дороже.
Об этом предупредили в пресс-службе Аппарата Верховной Рады Украины

Кто должен подать декларацию

Подать электронную декларацию через официальный портал НАПК обязаны:
  • лица, занимавшие в 2025 году должности или имеющие статус с обязанностью декларирования;
  • лица, которые в 2025 году уволились с таких должностей или лишились соответствующего статуса.
Своевременная и полная подача декларации обязательна для всех субъектов декларирования.
Устранение ошибок ограничено

Если в декларации обнаружены ошибки, то их можно исправить. Закон разрешает подать уточненный документ в течение 30 календарных дней после подачи основной декларации.
Однако игнорирование сроков или подача недостоверных данных влечет юридическую ответственность.
Ответственность за недостоверное декларирование

В 2025 году вступили в силу изменения в законодательство, повысившие пороги административной и уголовной ответственности за недостоверное декларирование.
Административная ответственность наступает, если:
  • в декларации указаны недостоверные данные на сумму от 150 до 750 прожиточных минимумов;
  • в 2026 году это составляет от 499 200 грн до 2 496 000 грн.
Уголовная ответственность наступает, если:
  • от 750 до 2 500 прожиточных минимумов — от 2 496 000 грн до 8 320 000 грн;
  • более 2 500 прожиточных минимумов — более 8 320 000 грн.
Также изменен подход к определению уголовной ответственности за незаконное обогащение. Она наступает, если стоимость активов превышает законные доходы на 3 000 и более не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. В 2026 году это составляет 4 992 000 грн и более.
Ранее мы сообщали, по состоянию на начало марта более 3,5 тысяч украинцев уже задекларировали миллионные доходы.
Светлана Вышковская
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
