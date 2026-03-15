В Налоговой рассказали, кто может не подавать годовую декларацию
Часть украинцев может не подавать годовую декларацию об имущественном положении и доходах. Это возможно, если в течение года человек получал только те доходы, которые не подлежат налогообложению или с которых налог был уплачен при начислении.
Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.
В каких случаях декларация не подается
Налоговую декларацию можно не подавать, если в течение года гражданин получал:
- доходы (в том числе иностранные), не включаемые в общий налогооблагаемый доход согласно законодательству;
- доходы исключительно от налоговых агентов (например, заработная плата от работодателя), когда налог автоматически удерживается при выплате;
- доходы от продажи, обмена или дарения имущества, если они облагаются налогом по нулевой ставке или налог был уплачен во время нотариального оформления договора;
- наследство, которое облагается налогом по нулевой ставке или с которого налог уже был уплачен.
Чаще всего декларацию могут не подавать наемные работники, получающие только зарплату от работодателя и не имеющие других источников доходов, подлежащих декларированию.
В то же время, если человек в течение года получал другие доходы, например иностранные доходы или занимался независимой профессиональной деятельностью, обязанность подать декларацию сохраняется.
Сроки подачи декларации
В Налоговой напомнили, декларационная кампания продлится до 1 мая, поэтому до этого времени нужно задекларировать доходы за прошлый год, с которых не были уплачены налоги.
До 1 мая отчетность представляют:
- физические лица-резиденты и нерезиденты, обязанные декларировать доходы,
- физические лица — контролеры КИК,
- физические лица-предприниматели на общей системе налогообложения,
- лица, которые ведут независимую профессиональную деятельность.
Для получения налоговой скидки срок подачи — до 31 декабря 2026 года включительно.
Ранее Finance.ua писал, что украинцы могут сэкономить время, подав налоговую декларацию об имущественном положении в несколько кликов через электронный кабинет или приложение «Моя налоговая».
