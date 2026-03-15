В Налоговой рассказали, кто может не подавать годовую декларацию Сегодня 10:15 — Личные финансы

Кому можно не подавать годовую декларацию, Фото: freepik

Часть украинцев может не подавать годовую декларацию об имущественном положении и доходах. Это возможно, если в течение года человек получал только те доходы, которые не подлежат налогообложению или с которых налог был уплачен при начислении.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

В каких случаях декларация не подается

Налоговую декларацию можно не подавать, если в течение года гражданин получал:

доходы (в том числе иностранные), не включаемые в общий налогооблагаемый доход согласно законодательству;

доходы исключительно от налоговых агентов (например, заработная плата от работодателя), когда налог автоматически удерживается при выплате;

доходы от продажи, обмена или дарения имущества, если они облагаются налогом по нулевой ставке или налог был уплачен во время нотариального оформления договора;

наследство, которое облагается налогом по нулевой ставке или с которого налог уже был уплачен.

Чаще всего декларацию могут не подавать наемные работники, получающие только зарплату от работодателя и не имеющие других источников доходов, подлежащих декларированию.

В то же время, если человек в течение года получал другие доходы, например иностранные доходы или занимался независимой профессиональной деятельностью, обязанность подать декларацию сохраняется.

Сроки подачи декларации

В Налоговой напомнили , декларационная кампания продлится до 1 мая, поэтому до этого времени нужно задекларировать доходы за прошлый год, с которых не были уплачены налоги.

До 1 мая отчетность представляют:

физические лица-резиденты и нерезиденты, обязанные декларировать доходы,

физические лица — контролеры КИК,

физические лица-предприниматели на общей системе налогообложения,

лица, которые ведут независимую профессиональную деятельность.

Для получения налоговой скидки срок подачи — до 31 декабря 2026 года включительно.

Ранее Finance.ua писал, что украинцы могут сэкономить время, подав налоговую декларацию об имущественном положении в несколько кликов через электронный кабинет или приложение «Моя налоговая».

