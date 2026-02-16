Декларационная кампания продолжается. За месяц украинцы задекларировали более 16 млрд грн доходов
С 1 января в Украине продолжается кампания декларирования доходов за 2025 год. За первый месяц граждане подали более 25 тысяч деклараций, что превышает показатели в прошлом году.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
Сколько деклараций уже подано
Кампания декларирования доходов, полученных в 2025 году, стартовала 1 января 2026 года. В течение первого месяца граждане подали более 25 тысяч деклараций об имущественном положении и доходах. Это на 8% (почти на 2 тысячи деклараций) больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
В общей сложности украинцы уже задекларировали 16,7 млрд грн доходов.
Какие суммы начислены в бюджет
По предоставленным декларациям определены следующие налоговые обязательства:
- 272,9 млн грн налога на доходы физических лиц (НДФЛ) — на 4,5 млн грн (2%) больше, чем в прошлом году;
- 152,4 млн грн военного сбора — на 104,9 млн грн больше. Рост объясняется повышением ставки сбора.
Наибольшие налоговые обязательства задекларировали четыре гражданина из Хмельницкой, Киевской областей и города Киева — более 10 млн грн каждый.
Декларации миллионеров
Доходы более 1 млн грн задекларировали более 2 тысяч граждан. Общая сумма таких доходов — 9,9 млрд грн, из которых в уплату в бюджет определено 177,1 млн грн НДФЛ и 89,9 млн грн военного сбора.
В то же время 28 человек задекларировали к оплате более 1 млн. грн. каждый. Общая сумма их налоговых обязательств — 124,1 млн грн (из них 88,7 млн грн — НДФЛ и 35,4 млн грн — военный сбор).
Наибольшее количество деклараций подали жители:
- Львовской области;
- Днепропетровской области;
- Харьковской области;
- Одесской области;
- города Киева.
Кто подает декларации
В кампании принимают участие граждане всех возрастов. Младшему декларанту почти 6 лет (декларация подана уполномоченным лицом), старейшей — 93 года.
Наиболее активными являются граждане в возрасте:
- 40−50 лет — почти 9 тысяч деклараций;
- 20−40 лет — около 8 тысяч деклараций.
Более 8 тысяч граждан задекларировали право на налоговую скидку. Общая сумма средств, заявленных к возврату, составляет 63,1 млн. грн.
🧐 Находите самые выгодные инвестиционные предложения в одном сервисе — на InvestMarket от «Минфин».
Поделиться новостью
Также по теме
Декларационная кампания продолжается. За месяц украинцы задекларировали более 16 млрд грн доходов
Как унаследовать имущество на оккупированных территориях
Самые прибыльные профессии в Киеве
Три способа получения сведений о доходах: пошаговая инструкция
18 высокооплачиваемых навыков, которые помогут увеличить доход в 2026 году
В приложении «Дія» не отображаются нужные документы: что делать