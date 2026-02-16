0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Декларационная кампания продолжается. За месяц украинцы задекларировали более 16 млрд грн доходов

Личные финансы
11
Доходы более 1 млн грн задекларировали более 2 тысяч граждан
Доходы более 1 млн грн задекларировали более 2 тысяч граждан
С 1 января в Украине продолжается кампания декларирования доходов за 2025 год. За первый месяц граждане подали более 25 тысяч деклараций, что превышает показатели в прошлом году.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Сколько деклараций уже подано

Кампания декларирования доходов, полученных в 2025 году, стартовала 1 января 2026 года. В течение первого месяца граждане подали более 25 тысяч деклараций об имущественном положении и доходах. Это на 8% (почти на 2 тысячи деклараций) больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
В общей сложности украинцы уже задекларировали 16,7 млрд грн доходов.

Какие суммы начислены в бюджет

По предоставленным декларациям определены следующие налоговые обязательства:
  • 272,9 млн грн налога на доходы физических лиц (НДФЛ) — на 4,5 млн грн (2%) больше, чем в прошлом году;
  • 152,4 млн грн военного сбора — на 104,9 млн грн больше. Рост объясняется повышением ставки сбора.
Наибольшие налоговые обязательства задекларировали четыре гражданина из Хмельницкой, Киевской областей и города Киева — более 10 млн грн каждый.

Декларации миллионеров

Доходы более 1 млн грн задекларировали более 2 тысяч граждан. Общая сумма таких доходов — 9,9 млрд грн, из которых в уплату в бюджет определено 177,1 млн грн НДФЛ и 89,9 млн грн военного сбора.
В то же время 28 человек задекларировали к оплате более 1 млн. грн. каждый. Общая сумма их налоговых обязательств — 124,1 млн грн (из них 88,7 млн ​​грн — НДФЛ и 35,4 млн грн — военный сбор).
Наибольшее количество деклараций подали жители:
  • Львовской области;
  • Днепропетровской области;
  • Харьковской области;
  • Одесской области;
  • города Киева.

Кто подает декларации

В кампании принимают участие граждане всех возрастов. Младшему декларанту почти 6 лет (декларация подана уполномоченным лицом), старейшей — 93 года.
Наиболее активными являются граждане в возрасте:
  • 40−50 лет — почти 9 тысяч деклараций;
  • 20−40 лет — около 8 тысяч деклараций.
Более 8 тысяч граждан задекларировали право на налоговую скидку. Общая сумма средств, заявленных к возврату, составляет 63,1 млн. грн.
🧐 Находите самые выгодные инвестиционные предложения в одном сервисе — на InvestMarket от «Минфин».
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ГНСОтчетностьДеньгиПерсональные финансы
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems