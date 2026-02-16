В каких сферах в Польше проще всего найти работу Сегодня 09:14 — Личные финансы

В Польше не хватает работников, поэтому власти подготовили список дефицитных профессий, чтобы быстрее закрывать вакансии

Польша опубликовала официальный перечень дефицитных профессий, чтобы облегчить трудоустройство иностранцев, в частности украинцев.

Об этом пишет inpoland.

Такие методы были применены в связи с нехваткой кадров в ключевых отраслях. Так, в первом полугодии 2025 года зарегистрировали 33 тысячи безработных, тогда как количество вакансий составило 29 тысяч.

Чтобы иностранцам было проще найти работу, уже выдали более 100 тысяч документов, легализирующих трудоустройство.

Где наибольший спрос

Больше всего работников ищут в следующих областях:

инженерия (технологи, строители, механики, электричества);

врачи без специализации или те, кто получает ее;

медицинские специалисты с высокой квалификацией;

медсестры и акушерки;

преподаватели иностранных языков;

программисты, разработчики и администраторы баз данных;

операторы энергетического оборудования;

ассистенты преподавателей;

кровельщики, сантехники, трубопроводчики;

водители автобусов и трамваев.

Для этих профессий предусмотрена более быстрая процедура получения разрешений на работу и легализации пребывания. В министерстве отмечают, что именно в этих областях иностранцы имеют наибольшие шансы быстро трудоустроиться.

