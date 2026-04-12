В Минюсте объяснили, как получить компенсацию за моральный ущерб

Взыскание морального вреда: что нужно знать
Украинцы имеют право на возмещение морального ущерба за физические и психические страдания, унижение чести или нарушение жизненных прав в случае неправомерных действий других лиц.
В Министерстве юстиции Украины разъяснили, как работает этот механизм.

Что такое моральный ущерб

Это негативные переживания личности из-за неправомерных действий или бездействия других, которые могут выражаться как в физических, так и в психических страданиях.
Чаще всего она проявляется в:
  • физических страданиях из-за увечий или повреждения здоровья;
  • душевных страданиях из-за противоправных действий относительно себя или близких;
  • стрессе из-за повреждения или уничтожения имущества;
  • унижении чести, достоинства или деловой репутации;
  • нарушении нормальных жизненных связей из-за невозможности продления активной общественной жизни.
Это только основные примеры, механизм может распространяться на другие случаи.

Как определяют сумму компенсации

Чтобы суд назначил компенсацию, необходимо доказать факт ущерба (доказательства страданий или потерь), противоправные действия виновного, причинную связь между противоправным поведением и вредом и вину причинителя, кроме случаев, когда закон предусматривает возмещение независимо от вины.
Как правило, моральный вред возмещается деньгами. Фиксированной суммы нет, ведь суд оценивает характер и глубину переживаемых человеком страданий, в том числе с учетом следующих обстоятельств:
  • характер повреждения и его влияние;
  • глубина страданий;
  • ухудшение условий жизни;
  • ограничение реализации способностей, планов и жизненных намерений;
  • другие обстоятельства, повлиявшие на интенсивность и продолжительность переживаний.

Какие документы подтверждают моральный ущерб

Эксперты отмечают, что по делам о моральном ущербе действует правило «чем больше доказательств, тем лучше». Суд оценивает доказательства в их совокупности, а также при отсутствии отдельных документов может установить факт морального ущерба с учетом обстоятельств дела.
Какие доказательства нужно предоставить:
  • Медицинские: справки от врачей, выписки из истории болезни, рецепты на лекарства, экспертные заключения о физическом и психологическом состоянии.
  • Финансовые: чеки на лекарства, договоры и квитанции по оплате услуг психолога или реабилитолога.
  • Изменения образа жизни: листки нетрудоспособности, справки о прекращении обучения или занятии спортом.
  • Свидетельства очевидцев: письменные заявления или вызов в суд лиц, которые могут подтвердить изменения поведения или поведения пострадавшего.
«Закон дает потерпевшему возможность требовать справедливого возмещения за пережитые страдания. Успех такой защиты зависит от четкого обоснования позиции, надлежащих доказательств и своевременности обращения в суд», — добавляют в Минюсте.
По материалам:
Finance.ua
