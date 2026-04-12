Сколько украинцев оказались за чертой бедности вследствие войны

Личные финансы
Треть украинцев оказалась за чертой бедности в результате войны
В Украине вырос уровень бедности в результате войны. Если во время пандемии COVID-19 он составлял 22−23%, то сейчас около 30%.
Об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова в интервью Центру экономической стратегии.
По ее словам, несмотря на значительную международную финансовую помощь, уровень жизни населения ухудшается из-за войны. В то же время без внешней поддержки ситуация могла быть критической.
«Если бы мы не получали помощи от Европы, мы бы здесь, скорее всего, просто не разговаривали», — отметила Либанова.

Безработица растет

Эксперт отмечает, что в Украине сохраняется застойная безработица — когда люди долго не могут найти работу.
Проблема больше всего затрагивает уязвимые группы населения, в том числе тех, кто не имеет возможности или не готов переквалифицироваться в соответствии с потребностями современного рынка труда.
По оценкам Либановой, потенциальный резерв рабочей силы составляет около 1 миллиона человек. Это включая людей, которые не ищут работу как по объективным, так и по субъективным причинам.
Ранее Finance.ua писал, по словам Либановой, сегодня на украинском рынке труда ощущается нехватка работников, а в послевоенный период эта проблема только усугубится.
После войны в Украину могут приехать работать две категории людей: работники из более бедных стран и инженеры.
Также мы отмечали, что в Украине фактически будет расти пенсионный возраст, ведь больше людей будут оставаться на рынке труда дольше. Это связано как с демографическими изменениями, так и трансформацией экономики, где растет спрос на опыт и квалификацию.
«Совершенно все идет к тому, что люди будут работать дольше. Я не знаю, до 70, может, до 90 — посмотрим», — отметила Либанова.
По материалам:
Finance.ua
