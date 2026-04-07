Місце для вашої реклами

В Україні люди працюватимуть до 70 — 90 років (думка демографа)

В Україні фактично зростатиме пенсійний вік, адже більше людей залишатимуться на ринку праці довше.
Це пов’язано як із демографічними змінами, так і з трансформацією економіки, де зростає попит на досвід і кваліфікацію.
Про це розповіла директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елла Лібанова в інтервʼю ЦЕС.
«Абсолютно все йде до того, що люди будуть працювати довше. Я не знаю, до 70, може до 90 — побачимо», — зазначила вона.
За словами Лібанової, скоріш за все, в Україні не будуть прямо підвищувати пенсійний вік.
«Можна це зробити, не підвищуючи пенсійний вік прямо. Можна підвищувати необхідний страховий стаж. І все. І воно буде те саме», — сказала демограф, додавши, що цей процес не буде йти примусово.
Лібанова підкреслила, що українцям варто готуватися до змін уже зараз, адже процес фактичного підвищення пенсійного віку вже відбувається. За її словами, люди працюватимуть довше не лише через необхідність, а й через зміни на ринку праці, оскільки зростає роль знань і навичок, а не фізичної праці — у таких умовах старші працівники можуть залишатися конкурентними.
«Треба готуватися до того, що не де-юре, а де-факто люди будуть працювати довше. По-перше, хочуть і можуть. Змінюється економічна структура економіки, змінюються вимоги до робочої сили, все більше значення набувають кваліфікація, здатність виконувати нефізичні функції, і там якраз люди старшого віку можуть себе знаходити», — додала Лібанова.
Як в ЄС

Вона також звернула увагу на європейський досвід, де активно розвивається так звана «срібна економіка», за якою передбачається залучення людей старшого віку до економічної активності. За її словами, проблема старіння населення це не лише українська проблема, і країни Європи вже шукають способи залучити якомога більше людей старшого віку до роботи.
Місце для вашої реклами
До цього Finance.ua писав, що демографічна структура України вже давно не відповідає класичній піраміді населення. Вона характеризується значною часткою старших вікових груп і різким скороченням кількості дітей та молоді.
Ситуацію ускладнює висока передчасна смертність серед чоловіків, яка ще більше посилилася під час повномасштабної війни.
Виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський окреслив основні виклики демографічної ситуації в Україні та можливі шляхи адаптації економіки до скорочення населення. На думку експерта, з часом Україна може зіткнутися з різким дисбалансом, коли значну частину населення становитимуть люди старшого віку, зокрема жінки.
Місце для вашої реклами
