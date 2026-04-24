Какие банкноты в национальной и иностранной валюте подделывают чаще всего (инфографика)

По итогам 2025 года уровень подделки банкнот национальной валюты уменьшился в три раза по сравнению с 2024 годом. Так, по итогам прошлого года на 1 млн настоящих банкнот гривны приходилось около 1,7 поддельных банкнот. Это самый низкий показатель с начала полномасштабного вторжения рф в Украину. В 2024 году он составил около 5,1 поддельных банкнот.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Для сравнения: согласно информации Европейского центрального банка аналогичный показатель уровня поддельных банкнот евро в странах Европейского Союза в 2025 году был более чем в восемь раз выше и составил 14 поддельных банкнот.

Какие банкноты подделывали чаще всего

Чаще всего в 2025 году из оборота изымались поддельные банкноты двух номиналов:

500 грн (80% от общего количества изъятых подделок);

200 грн. (13%).

Изъятые из оборота поддельные банкноты номиналами 20, 50, 100 и 1000 грн составляли всего 7%.

Подделки банкнот гривны современного поколения составляют всего 10%., bank.gov.ua

В прошлом году (как и в 2021—2024 годах) больше всего подделывали банкноты гривны старого образца (2003 — 2007 годов), в том числе 500 гривен образца 2006 года.

По результатам 2025 года подделки банкнот гривны современного поколения (образца 2014 — 2019 годов) составляют всего 10% от общего количества подделок, изъятых в банковской системе Украины.

Соответственно, в прошлом году количество поддельных банкнот гривны нового образца на один миллион настоящих банкнот в обращении составляло всего 0,2 шт.

«В основном эти поддельные банкноты были низкого качества и были рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников торговых заведений. Это обусловлено тем, что банкноты национальной валюты современного поколения, в частности номиналами 100, 200, 500 и 1 000 гривен, которые Национальный банк ввел в 20 и усиленную систему защиты и не уступают по дизайну и защите банкнот евро серии „Европа“ и банкнотам долларов США серии „Новая генерация“», — объясняет регулятор.

Подделка иностранной валюты

Уровень изъятия поддельных банкнот иностранной валюты по итогам 2025 года также снизился — примерно на четверть по сравнению с 2024 годом.

Среди изъятых из обращения в 2025 году поддельных банкнот иностранной валюты традиционно преобладали доллары США (93% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты). На банкноты евро в прошлом году приходилось 7% изъятых поддельных банкнот.

Чаще всего злоумышленники подделывали иностранные банкноты таких номиналов:

50 и 100 долларов США (13% и 85% от общего количества изъятых поддельных банкнот долларов США соответственно);

50, 100, 200 и 500 евро (35%, 22%, 26% и 15% от общего количества изъятых поддельных банкнот евро соответственно).

Среди изъятых из оборота поддельных банкнот иностранной валюты традиционно преобладают американские доллары, bank.gov.ua

Что делать, если есть сомнения в подлинности денег

Если возникают сомнения в подлинности банкнот гривны или иностранной валюты, граждане могут обратиться в банки. Те передают банкноты для исследования в Национальный банк.

По результатам таких исследований, осуществляемых бесплатно, клиентам возмещают соответствующую сумму денежных знаков национальной валюты, признанных действительными и платежными.

Банкноты иностранной валюты, признанные действительными, независимо от степени износа или повреждения, возвращаются инициатору исследования.

Поддельные банкноты изымаются без возмещения их стоимости. Об их изъятии Национальный банк сообщает правоохранительным органам, все поддельные банкноты в установленном порядке передаются их уполномоченным работникам для проведения расследований.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.