0 800 307 555
ру
Инвестиции в ИИ растут несмотря на геополитическое напряжение

Технологии&Авто
16
Уолл-стрит привлекает десятки миллиардов на развитие ИИ несмотря на конфликты
Несмотря на геополитическую нестабильность и опасения роста цен на энергоносители из-за конфликта на Ближнем Востоке, рынки продолжают активно финансировать развитие искусственного интеллекта. Только за последние недели Уолл-стрит привлекла десятки миллиардов долларов в поддержку отрасли.
Об этом сообщает Bloomberg.
Аналитики отмечают, что инвесторы сохраняют высокий спрос на долг, связанный с ИИ, особенно среди крупных технологических компаний.
«Мы находимся на одном из тех самореализующихся бычьих рынков для искусственного интеллекта. Когда будет выпуск облигаций, мы их профинансируем, и, профинансировав их, они выпустят еще больше», — сказал портфельный менеджер GW&K Investment Management LLC Бретт Козловски.
По оценкам Morgan Stanley, в 2026 году объем высококачественного долга для финансирования проектов в сфере искусственного интеллекта может составить 400 млрд долларов.
Только гиперскейлеры могут привлечь более 100 млрд долларов до конца года, дополнительно более 80 млрд долларов, уже привлеченных Oracle, Alphabet и Amazon в первом квартале.

Инвесторы сохраняют интерес

«Если вы — высококачественный эмитент инвестиционного класса, у вас не возникнет проблем, поскольку на это просто огромный спрос, особенно в этой среде», — отметила руководитель инвестиционной стратегии MassMutual Келли Ковальски.
В то же время CoreWeave привлекла 1,75 млрд долларов из-за продажи высокорисковых облигаций после заключения нового соглашения с Meta.
Инвесторы также проявляют интерес к крупным инфраструктурным проектам: Pacific Investment Management Co. планирует продать часть долга в 14 млрд долларов для дата-центра Oracle в Мичигане.

Риски остаются

Аналитики отмечают, что хотя высококачественные заемщики и дальше имеют доступ к рынку, общая ситуация остается чувствительной к глобальным рискам.
«Рынок инвестиционного класса оценивается как идеальный, а недавний геополитический шум напоминает нам о том, что вещи могут возникнуть неоткуда и сорвать планы финансирования», — сказала глобальная руководительница рынков долгового капитала Barclays Меган Грейпер.
По материалам:
УНН
ИИ
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems