Cupra представила электрический хэтчбек Raval (фото)
Испанский бренд Cupra, входящий в состав Volkswagen Group, официально раскрыл серийный электрический хэтчбек Cupra Raval. Модель должна конкурировать в сегменте компактных электрокаров в Европе, где ей придется соперничать с Renault 5, а спортивной версии — с Alpine A290. Новинка испанского бренда выйдет на рынок в 2026 году и получит запас хода до 450 км.
Об этом пишет «Корреспондент».
Новинка прошла долгий путь серийного производства: от концепта UrbanRebel 2021 года до предсерийного прототипа в 2023-м. Название Raval модель получила в честь одного из районов Барселоны.
По габаритам это типичный представитель B-класса: длина составляет 4046 мм, колесная база — 2600 мм, а объем багажника равен 441 литру. В основе лежит платформа MEB+, которую также используют будущие Volkswagen ID. Поло и Skoda Epiq.
Внешне хэтчбек выполнен в фирменном стиле марки с акцентом на агрессивный дизайн. Передняя часть получила узкую светодиодную оптику с характерным треугольным рисунком, массивный воздухозаборник и рельефный капот.
В профиль выделяются оригинальные колесные диски (до 19 дюймов в топ-версии), выдвижные дверные ручки и классические зеркала. Сзади — диффузор, спойлер и сплошной фонарь с подсвеченным логотипом.
Салон рассчитан на пятерых пассажиров и отличается современным оформлением с декоративной подсветкой.
Водитель получает трехспицевой руль с физическими кнопками и цифровую приборную панель диагональю 10,25 дюйма, а центральное место занимает 12,9-дюймовый дисплей мультимедийной системы. Для спортивной версии предусмотрены ковшевидные сиденья.
Cupra Raval будет предложена в четырех модификациях: базовая Raval, Raval Plus, Endurance и VZ. Начальные версии получат батарею на 37 кВтч, тогда как более дорогие варианты будут иметь аккумулятор на 52 кВтч. Мощность электромотора варьируется от 116 до 226 л.с. в зависимости от исполнения.
Запас хода базовых версий составляет около 300 км по циклу WLTP, в то время как топовая VZ способна преодолеть до 400 км. Самой дальнобойной станет версия Endurance с показателем примерно 450 км на одном заряде.
Старт продаж модели в Европе намечен на лето 2026 года. Точные цены производитель объявит позже, однако уже известно, что базовая версия будет стоить около 26 тысяч евро.
Также по теме
Рассекречен недорогой большой кроссовер от General Motors (фото)
Honda показала компактный электрокар весом 1 090 килограммов (фото)
Названы 5 автомобилей с пробегом, которые не стоит покупать (фото)
В Instagram появилась функция редактирования комментариев
OnePlus сокращает персонал в Европе
Какие страны ЕС предлагают больше всего субсидий на электромобили (инфографика)