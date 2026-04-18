Cupra представила электрический хэтчбек Raval (фото) Сегодня 04:06 — Технологии&Авто

Испанский бренд Cupra, входящий в состав Volkswagen Group, официально раскрыл серийный электрический хэтчбек Cupra Raval. Модель должна конкурировать в сегменте компактных электрокаров в Европе, где ей придется соперничать с Renault 5, а спортивной версии — с Alpine A290. Новинка испанского бренда выйдет на рынок в 2026 году и получит запас хода до 450 км.



Новинка прошла долгий путь серийного производства: от концепта UrbanRebel 2021 года до предсерийного прототипа в 2023-м. Название Raval модель получила в честь одного из районов Барселоны.

По габаритам это типичный представитель B-класса: длина составляет 4046 мм, колесная база — 2600 мм, а объем багажника равен 441 литру. В основе лежит платформа MEB+, которую также используют будущие Volkswagen ID. Поло и Skoda Epiq.

Внешне хэтчбек выполнен в фирменном стиле марки с акцентом на агрессивный дизайн. Передняя часть получила узкую светодиодную оптику с характерным треугольным рисунком, массивный воздухозаборник и рельефный капот.

В профиль выделяются оригинальные колесные диски (до 19 дюймов в топ-версии), выдвижные дверные ручки и классические зеркала. Сзади — диффузор, спойлер и сплошной фонарь с подсвеченным логотипом.

Салон рассчитан на пятерых пассажиров и отличается современным оформлением с декоративной подсветкой.

Водитель получает трехспицевой руль с физическими кнопками и цифровую приборную панель диагональю 10,25 дюйма, а центральное место занимает 12,9-дюймовый дисплей мультимедийной системы. Для спортивной версии предусмотрены ковшевидные сиденья.

Cupra Raval будет предложена в четырех модификациях: базовая Raval, Raval Plus, Endurance и VZ. Начальные версии получат батарею на 37 кВтч, тогда как более дорогие варианты будут иметь аккумулятор на 52 кВтч. Мощность электромотора варьируется от 116 до 226 л.с. в зависимости от исполнения.

Запас хода базовых версий составляет около 300 км по циклу WLTP, в то время как топовая VZ способна преодолеть до 400 км. Самой дальнобойной станет версия Endurance с показателем примерно 450 км на одном заряде.

Старт продаж модели в Европе намечен на лето 2026 года. Точные цены производитель объявит позже, однако уже известно, что базовая версия будет стоить около 26 тысяч евро.

