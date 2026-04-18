Honda показала компактный электрокар весом 1 090 килограммов (фото) 18.04.2026, 02:19

Honda Super-ONE

Японская компания Honda показала новый компактный электрический автомобиль с весом 1090 кг.

Об этом сообщил Kyodo News.

Автомобиль Super-ONE весит 1090 кг, что, по словам японского автопроизводителя, является «исключительно легким» для электромобиля, с запасом хода 274 километра.

Цена нового транспортного средства будет объявлена ​​позже.

В то время как другие автопроизводители предлагали модели электромобилей, проезжающих более 400 км на одном заряде, Honda заявила, что решила ограничить запас хода новой модели и использовать аккумулятор для уменьшения веса электрокара.

Электромобиль оснастили функцией Boost

Электромобиль предлагает пять различных режимов движения, причем опция Boost увеличивает мощность до максимум 70 киловатт, что эквивалентно примерно 100 лошадиным силам.

Динамики внутри автомобиля расположены таким образом, чтобы создавать виртуальный звук двигателя, подобный звуку спортивного автомобиля.

Интерьер Honda Super-ONE

В скором времени Honda начнет принимать предварительные заказы у дилеров по всей Японии, планируя запустить модель в нескольких странах, включая Великобританию, Сингапур и Австралию.

