В Instagram появилась функция редактирования комментариев

Начиная с версии Instagram 424.1, вы увидите кнопку редактирования рядом с каждым новым комментарием, который пришлете. Если вы нажмете на эту кнопку, то приступите к корректировке текста.
Количество внесений правок неограничено в течение этих 15 мин, но затем кнопка редактирования исчезнет. Конечно, другие пользователи будут знать, что вы вносили редактирование, ведь будет писать «изменено», однако уже не смогут увидеть оригинал.
Кроме этой функции, в Instagram теперь можно планировать пробные ролики, получать доступ к новым функциям историй Instagram, добавлять более длинные песни (до 20 секунд) в публикации в историях, а еще стилизовать шрифты благодаря ИИ.