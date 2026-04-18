В Instagram появилась функция редактирования комментариев 18.04.2026, 00:04 — Технологии&Авто

Instagram наконец-то позволил редактировать комментарии, но есть одно важное условие: вы должны это сделать в течение 15 мин после публикации комментария.

Об этом пишет BGR.

Начиная с версии Instagram 424.1, вы увидите кнопку редактирования рядом с каждым новым комментарием, который пришлете. Если вы нажмете на эту кнопку, то приступите к корректировке текста.

Количество внесений правок неограничено в течение этих 15 мин, но затем кнопка редактирования исчезнет. Конечно, другие пользователи будут знать, что вы вносили редактирование, ведь будет писать «изменено», однако уже не смогут увидеть оригинал.

Кроме этой функции, в Instagram теперь можно планировать пробные ролики, получать доступ к новым функциям историй Instagram, добавлять более длинные песни (до 20 секунд) в публикации в историях, а еще стилизовать шрифты благодаря ИИ.

Также ваши сохраненные публикации будут делиться на различные папки в зависимости от типа содержания, который они содержат.

А еще создатели напомнили о «Режиме исчезновения», который скроет вас от других онлайн-пользователей в те моменты, когда вы хотите избежать общения.

Мета

