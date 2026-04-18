0 800 307 555
ру
В Instagram появилась функция редактирования комментариев

Технологии&Авто
18
Instagram наконец-то позволил редактировать комментарии, но есть одно важное условие: вы должны это сделать в течение 15 мин после публикации комментария.
Об этом пишет BGR.
Начиная с версии Instagram 424.1, вы увидите кнопку редактирования рядом с каждым новым комментарием, который пришлете. Если вы нажмете на эту кнопку, то приступите к корректировке текста.
Количество внесений правок неограничено в течение этих 15 мин, но затем кнопка редактирования исчезнет. Конечно, другие пользователи будут знать, что вы вносили редактирование, ведь будет писать «изменено», однако уже не смогут увидеть оригинал.
Кроме этой функции, в Instagram теперь можно планировать пробные ролики, получать доступ к новым функциям историй Instagram, добавлять более длинные песни (до 20 секунд) в публикации в историях, а еще стилизовать шрифты благодаря ИИ.
Также ваши сохраненные публикации будут делиться на различные папки в зависимости от типа содержания, который они содержат.
А еще создатели напомнили о «Режиме исчезновения», который скроет вас от других онлайн-пользователей в те моменты, когда вы хотите избежать общения.
По материалам: BGR
Мета
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems