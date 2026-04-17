В Украине введут обязательный техосмотр для всех автомобилей: в правительстве назвали сроки Сегодня 13:04 — Казна и Политика

Вопрос внедрения техосмотра остается политически чувствительным

Украина обязалась перед Европейским Союзом ввести обязательный технический контроль для всех транспортных средств, в том числе легковых. Соответствующие законодательные изменения должны быть приняты до конца 2027 года.

Об этом сообщил заместитель министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач в ходе круглого стола, посвященного вопросам детенизации и регулирования автомобильного рынка, передает УНИАН.

По словам чиновника, в настоящее время в Украине отсутствует обязательный периодический технический контроль для всех легковых автомобилей. В то же время правительство работает над подготовкой соответствующего законопроекта.

Деркач отметил, что Европейский Союз определил конечный срок для введения таких изменений до конца 2027 года. До этого времени в Украине должны быть приняты нормы, которые будут предусматривать обязательное прохождение техосмотра для всех транспортных средств без исключения, включая легковые авто, которые в настоящее время его не проходят.

Аргументы правительства

Он добавил, что правительство поддерживает такую ​​инициативу, поскольку она напрямую связана с повышением безопасности на дорогах и приведением стандартов к европейским.

В то же время, по словам Деркача, вопрос о внедрении техосмотра остается политически чувствительным. Поскольку часть народных депутатов выступает против, аргументируя это дополнительными финансовыми нагрузками на граждан во время войны.

«Мы даже видели несколько интервью наших коллег народных депутатов, которые на сегодняшний день очень сильно против такой истории, потому что это увеличит нагрузку на людей во время войны. Но с другой стороны, мы должны думать и о безопасности на дорогах», — отметил замминистра.

Проверки авто непосредственно на дорогах

Кроме того, Украина должна внедрить технические проверки транспортных средств непосредственно на дорогах. По его словам, в странах ЕС транспорт могут останавливать для проверки прямо на дороге, после чего принимается решение о его дальнейшей эксплуатации. В Украине же для этого пока нет законодательной базы, ни технического оснащения.

Он отметил, что для запуска такого механизма требуются специальные мобильные комплексы для проверки авто, которые являются частью евроинтеграционных обязательств.

«У нас такого контроля нет. Это требует, кстати, не только просто законодательства, но и технической возможности. Это специальные устройства автомобилей, которые могут производить такой технический контроль на дороге, но опять же для нас это обязательный евроинтеграционный критерий, поэтому будем точно внедрять в Украине», — добавил Деркач.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Министерство развития общин и территорий Украины ранее очертило стратегический план работы на 2026 год. Документ, в частности, предусматривает намерение начать масштабную реформу системы технического контроля транспорта. Речь идет о поэтапных изменениях в сфере перевозок, безопасности дорожного движения и цифровизации автотранспорта, а также возможном расширении практики обязательного технического осмотра.

Отдельно прорабатывается возможность применения технического контроля к подержанным транспортным средствам, которые впервые ввозятся на территорию Украины.

Минразвития работает над концепцией реформы, которая должна изменить сам подход к техническому контролю. В центре внимания прозрачность процедур и предотвращение коррупции, а не формальное получение документов о прохождении ТО.

УНІАН

