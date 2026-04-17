Какие страны ЕС предлагают больше всего субсидий на электромобили (инфографика)
Сегодня 20:03 — Технологии&Авто

Аналитики прогнозируют, что продажи автомобилей на аккумуляторных батареях будут расти в Европе и дальше, поскольку война в Иране приводит к росту цен на бензин и побуждает потребителей отказаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, пишет euronews .

Европейские страны годами поддерживают продажу электромобилей, но последний энергетический кризис, связанный с войной в Иране, подчеркнул роль стимулов в уменьшении зависимости от ископаемого топлива.

Франция — один из новейших примеров. Вторая по величине экономика Европы почти удвоит свою поддержку электрификации, увеличив ежегодные расходы с нынешних 5,5 млрд евро до 10 млрд евро к 2030 году.

План включает новые стимулы для покупки электромобилей и для зарядной инфраструктуры, с тем чтобы до 2030 года два из каждых трех новых транспортных средств были электрическими.

Он также включает в себя программу социальной аренды, которая будет охватывать 100 000 электромобилей, направленных на водителей с низким уровнем дохода и путешествующих на дальние расстояния по делам.

Продажи аккумуляторных электромобилей уже растут по всему блоку: в 2025 году они составили 17,4% рынка ЕС по сравнению с 13,6% в прошлом году. По данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), за первые два месяца 2026 г. эта доля выросла до 18,8%.

Льготы

Согласно последнему отчету ACEA о налоговых льготах и ​​стимулах для электромобилей и зарядной инфраструктуры, все государства-члены ЕС, кроме одной, предлагают определенную форму налоговых льгот на покупку или владение электромобилями, за исключением Латвии. Системы существенно отличаются.

Отчет, охватывающий 27 стран-членов ЕС, а также Исландию, Норвегию, Швейцарию и Великобританию, также показывает, что шесть стран не предлагают прямую помощь при покупке.

Страны, которые больше остальных поддерживают покупку электромобилей

Согласно ACEA, европейские страны предлагают 4 основных типа стимулов:

субсидии на прямые покупки,

меры, связанные с налогами на приобретение,

налоговые льготы на владение (включая освобождение) и поддержку частных зарядных станций.

Страны применяют одну или несколько из этих льгот, в то время как некоторые вообще не предлагают поддержки. Уровень дохода и условия утилизации влияют на помощь при покупке для физических лиц.

Среди стран, предлагающих самую высокую помощь при покупке, Италия предоставляет до 11 000 евро в зависимости от дохода и условий утилизации, тогда как Кипр предлагает до 9 000 евро за транспортное средство и до 20 000 евро для определенных групп.

Инфографика es. euronews

Словения предоставляет до 7200 евро, а Мальта предлагает от 6000 до 8000 евро, в дополнение к бонусу за утилизацию.

Германия предлагает до 6000 евро субсидий, связанных с доходом, в то время как Франция предлагает до 5700 евро в зависимости от программы и уровня дохода. Испания предлагает до 4500 евро на автомобили, произведенные в ЕС, а Португалия предоставляет максимум 4000 евро.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.