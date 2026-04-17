Rolls-Royce будет питать 3 млн домов от трех ядерных реакторов Сегодня 05:54 — Энергетика

Изображение площадки Rolls-Royce SMR в Уайлфе на Англии, Северный Уэльс. / Rolls-Royce & LinkedIn

Великобритания запускает масштабный ядерный проект с многомиллиардным финансированием и долгосрочным эффектом для энергетики. Речь идет об инвестициях в 2,5 млрд фунтов стерлингов, дополнительных 599 млн фунтов государственной поддержки и строительства реакторов, способных обеспечить электроэнергией около 3 млн домохозяйств в течение 60 лет.

Партнерство и параметры проекта

Правительство Великобритании согласовало строительство трех малых модульных реакторов (SMR) на площадке Уайлфа на острове Англси в Северном Уэльсе. Проект реализуется в партнерстве между компанией Rolls-Royce и государственной структурой Great British Energy — Nuclear.

Ожидается, что новые установки станут частью перехода страны к низкоуглеродистой энергетике. По плану первые реакторы могут начать поставлять электроэнергию в сеть уже в 2030-х годах.

Читайте также Самая большая в мире система ветровых электростанций заработает посреди моря в Европе.

Мощность каждого реактора будет около 470 МВт и они рассчитаны на стабильную работу не менее 60 лет. Важно, что до 90% компонентов будут производиться за пределами площадки, что позволит ускорить строительство и уменьшить затраты.

Возрождение площадки Уайлфа

Площадка Уайлфа имеет долгую историю: старая атомная электростанция работала здесь 44 года и была закрыта в 2015 году из-за исчерпания ресурса и устаревших технологий. Планы ее замены неоднократно откладывались, в частности, проект большой станции отменили в 2021 году.

Теперь территорию планируют превратить в современный энергетический хаб. Это практически новый этап развития ядерной инфраструктуры страны.

Что это даст экономике и энергетике

Проект имеет не только энергетическое, но и экономическое значение. Ожидается создание около 8 000 рабочих мест: примерно 3 000 — непосредственно на Англии, еще 5 000 — в смежных отраслях по всей стране.

В то же время развитие собственной ядерной генерации рассматривается как инструмент укрепления энергетической независимости. Великобритания стремится снизить зависимость от импортных энергоносителей и защититься от колебаний мировых цен, параллельно выполняя климатические цели.

Читайте также В Испании запустили крупнейшую в ЕС ванадиевую батарею

Перспективы и риски реализации

Несмотря на одобрение проекта, окончательное инвестиционное решение ожидается только в начале следующего десятилетия. До этого времени нужно пройти регуляторные процедуры и финализировать финансирование.

Запуск реакторов планируется в 2030-х годах, если все этапы подготовки будут выполнены вовремя. В то же время, предыдущий опыт с отложенными проектами на этой площадке свидетельствует о наличии рисков.

Почему ставка на SMR

Малые модульные реакторы становятся все более популярными в мире благодаря гибкости и более быстрому строительству по сравнению с традиционными АЭС. Их можно серийно производить на заводах и монтировать на месте, что снижает расходы и сроки реализации.

По оценкам Международного агентства по атомной энергии, к 2050 году в мире может появиться от 80 до 300 таких реакторов. Их рассматривают как один из ключевых инструментов одновременного сокращения выбросов и повышения энергетической безопасности.

Отдельный акцент делается на безопасности: современные SMR оснащены пассивными системами охлаждения, не требующими внешнего вмешательства или электропитания в аварийных ситуациях. Это существенно отличает их от более старых поколений реакторов.

