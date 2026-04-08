Самая большая в мире система ветровых электростанций заработает посреди моря в Европе.

Крупнейшую в мире морскую ветроэлектростанцию ​​Hornsea 3 недавно подключили к национальной энергосистеме Великобритании с помощью первого подводного кабеля, пролегающего по дну Северного моря.

Издание Daily Galaxy пишет, что выполняющий работы бельгийский морской подрядчик Jan De Nul Group до конца 2026 года транспортирует и проложит в рамках проекта в общей сложности 680 километров экспортного кабеля. При этом поставщик кабеля NKT приступил к их производству три года назад и планирует завершить этим летом.

Проект Hornsea 3 мощностью 2,9 гигаватта компании Ørsted рассчитан на поставку электроэнергии до более чем 3,3 миллиона британских домохозяйств. Согласно планам, полностью система заработает до конца 2027 года.

Как только Hornsea 3 начнет производить электроэнергию, морской кабель будет передавать ее от турбин в Северном море к побережью Великобритании. Там электроэнергия попадет в подземный кабель, простирающийся на расстояние более 50 километров до преобразовательной подстанции в Свардестоне, Норфолк. Именно здесь постоянный ток превращается в переменный для снабжения энергосетями Соединенного Королевства.

Система расположена примерно в 120 километрах от побережья британского Йоркшира — то есть достаточно далеко от берега, чтобы получить доступ к более мощным и стабильным ветровым ресурсам. Строительство вступило в фазы разработки и получения разрешения еще в 2018 году, что означает, что проект готовился почти 10 лет, прежде чем его первый кабель достиг суши.

Общая стоимость проекта Hornsea 3 оценивается почти в 11,3 млрд долларов, что ставит его среди крупнейших отдельных инвестиций в энергетическую инфраструктуру в Великобритании.

В Соединенном Королевстве стремятся достичь показателя в 50 гигаватт поколения от морской ветроэнергетики к 2030 году и нулевого уровня выбросов к 2050 году. В настоящее время страна эксплуатирует около 15 гигаватт мощностей морской ветроэнергетики.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.