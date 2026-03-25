В Испании запустили крупнейшую в ЕС ванадиевую батарею
В испанском техцентре Ciuden закончили тестирование ванадиевой установки. Сейчас это самая большая исследовательская батарея в Европе.
Об этом пишет издание Interesting Engineering.
Ее мощность 1 МВт и рассчитана она на два десятилетия без всякой потери емкости.
Как она действует
Энергию держат в жидких электролитах, болтающихся в огромных внешних чанах. Чтобы батарея держала дольше, нужно долить больше жидкости и не надо переделывать всю установку.
Обычные промышленные аккумуляторы «сдуваются» уже через 3−4 часа, эта способна питать сеть более 15 часов подряд.
Денежные средства
Стоит она 6 миллионов евро, привлечены корейцы из H2 Inc.
Поделиться новостью
