В Испании запустили крупнейшую в ЕС ванадиевую батарею Сегодня 19:23

В испанском техцентре Ciuden закончили тестирование ванадиевой установки. Сейчас это самая большая исследовательская батарея в Европе.

Об этом пишет издание Interesting Engineering.

Ее мощность 1 МВт и рассчитана она на два десятилетия без всякой потери емкости.

Как она действует

Энергию держат в жидких электролитах, болтающихся в огромных внешних чанах. Чтобы батарея держала дольше, нужно долить больше жидкости и не надо переделывать всю установку.

Обычные промышленные аккумуляторы «сдуваются» уже через 3−4 часа, эта способна питать сеть более 15 часов подряд.

Денежные средства

Стоит она 6 миллионов евро, привлечены корейцы из H2 Inc.

