0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Перевод голоса в реальном времени: DeepL запустил интегрируемые инструменты с Zoom и Teams

Технологии&Авто
23
Новый сервис позволяет переводить разговоры во время онлайн-встреч
Новый сервис позволяет переводить разговоры во время онлайн-встреч
Компания DeepL объявила о запуске инструментов перевода голоса в режиме реального времени. Новый сервис позволяет переводить разговоры во время онлайн-встреч, мобильного общения и групповых обсуждений. Кроме того, компания представила API для разработчиков и бизнеса, что позволяет интегрировать технологию в свои продукты.
Об этом сообщает TechCrunch.
«Проведя столько лет в переводе текста, голос стал для нас естественным шагом», — заявил генеральный директор DeepL Ярек Кутиловский и добавил, что на рынке до сих пор не хватало качественных решений для перевода в реальном времени.

Интеграция с популярными платформами

Система уже интегрируется с платформами Zoom и Microsoft Teams. Пользователи могут слушать перевод во время разговора или читать его в виде текста на экране. Теперь функция доступна в формате раннего доступа и через список ожиданий для организаций.
DeepL также предлагает решения для групповых разговоров, в которых участники могут подключаться через QR-код. Такие инструменты ориентированы, в частности, на обучающие мероприятия или семинары. По данным компании, технология способна адаптироваться к специализированной лексике, включая отраслевые термины и названия компаний.

Технические вызовы

Кутиловский подчеркнул, что одним из главных вызовов стала задержка между речью и переводом. По его словам, компания стремилась найти баланс между скоростью и точностью воспроизведения.
Также DeepL работает над созданием модели, которая сможет переводить голос без промежуточного преобразования в текст. Сейчас система работает по схеме «речь — текст — перевод — речь».
По материалам:
Дзеркало Тижня
ИИ
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems