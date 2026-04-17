Перевод голоса в реальном времени: DeepL запустил интегрируемые инструменты с Zoom и Teams Сегодня 04:05 — Технологии&Авто

Новый сервис позволяет переводить разговоры во время онлайн-встреч

Компания DeepL объявила о запуске инструментов перевода голоса в режиме реального времени. Новый сервис позволяет переводить разговоры во время онлайн-встреч, мобильного общения и групповых обсуждений. Кроме того, компания представила API для разработчиков и бизнеса, что позволяет интегрировать технологию в свои продукты.

Об этом сообщает TechCrunch

«Проведя столько лет в переводе текста, голос стал для нас естественным шагом», — заявил генеральный директор DeepL Ярек Кутиловский и добавил, что на рынке до сих пор не хватало качественных решений для перевода в реальном времени.

Интеграция с популярными платформами

Система уже интегрируется с платформами Zoom и Microsoft Teams. Пользователи могут слушать перевод во время разговора или читать его в виде текста на экране. Теперь функция доступна в формате раннего доступа и через список ожиданий для организаций.

DeepL также предлагает решения для групповых разговоров, в которых участники могут подключаться через QR-код. Такие инструменты ориентированы, в частности, на обучающие мероприятия или семинары. По данным компании, технология способна адаптироваться к специализированной лексике, включая отраслевые термины и названия компаний.

Технические вызовы

Кутиловский подчеркнул, что одним из главных вызовов стала задержка между речью и переводом. По его словам, компания стремилась найти баланс между скоростью и точностью воспроизведения.

Также DeepL работает над созданием модели, которая сможет переводить голос без промежуточного преобразования в текст. Сейчас система работает по схеме «речь — текст — перевод — речь».

Дзеркало Тижня

