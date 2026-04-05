0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Meta тестирует премиум-подписки в Instagram

Технологии&Авто
116
Meta тестирует платную подписку Instagram Plus
Компания Meta объявила о старте тестирования платной подписки в Instagram под названием Instagram Plus, открывающей доступ к эксклюзивным функциям платформы.
Эту информацию компания раскрыла TechCrunch.

Как будет работать платная подписка в Instagram

Instagram Plus предложит такие премиальные функции, как возможность просматривать чужие истории без уведомления автора о просмотре, а также видеть количество повторных просмотров своих историй.
Читайте также
Кроме того, подписчики получают право создавать неограниченное количество списков аудиторий для Историй, что позволяет более гибко настраивать доступ к публикациям.
Еще одна опция — продление времени существования историй на дополнительные 24 часа. Также пользователи могут раз в неделю выделять определенную Историю, поднимая ее в начало ленты Историй у своих подписчиков.
Среди других функций — возможность оставлять анимированный «суперлайк» на чужих Историях и быстрый поиск в списке просмотрщиков, чтобы определить, конкретный ли человек просматривал публикацию.
Сообщается, что тестирование началось в нескольких странах, среди которых, по данным пользователей соцсетей, Мексика, Япония и Филиппины. Стоимость подписки зависит от страны.
В Мексике она составляет 39 песо в месяц (~$2,20), в Японии — 319 иен (~$2), в Филиппинах — 65 песо (~$1,07). Meta не уточнила полный перечень стран, где идет тестирование, поэтому вероятно, что география может быть шире.
Читайте также
Instagram Plus отличается от другой платной услуги компании — Meta Verified, которая ориентирована на бизнес и контентмейкеры и включает значок верификации и защиту от имитации аккаунта. Новая подписка предназначена для обычных пользователей платформы.
Несмотря на планы Meta может получить дополнительный доход, часть пользователей уже выразила недовольство из-за появления еще одной платной подписки. В то же время примеры других платформ, в частности, подписка Snapchat+ от Snap, которая с 2022 года набрала более 25 миллионов подписчиков и уже принесла компании доход в $1 млрд, свидетельствуют о наличии спроса на подобные сервисы.
По материалам:
mezha.media
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems