Meta тестирует премиум-подписки в Instagram

Компания Meta объявила о старте тестирования платной подписки в Instagram под названием Instagram Plus, открывающей доступ к эксклюзивным функциям платформы.

Эту информацию компания раскрыла TechCrunch.

Как будет работать платная подписка в Instagram

Instagram Plus предложит такие премиальные функции, как возможность просматривать чужие истории без уведомления автора о просмотре, а также видеть количество повторных просмотров своих историй.

Кроме того, подписчики получают право создавать неограниченное количество списков аудиторий для Историй, что позволяет более гибко настраивать доступ к публикациям.

Еще одна опция — продление времени существования историй на дополнительные 24 часа. Также пользователи могут раз в неделю выделять определенную Историю, поднимая ее в начало ленты Историй у своих подписчиков.

Среди других функций — возможность оставлять анимированный «суперлайк» на чужих Историях и быстрый поиск в списке просмотрщиков, чтобы определить, конкретный ли человек просматривал публикацию.

Сообщается, что тестирование началось в нескольких странах, среди которых, по данным пользователей соцсетей, Мексика, Япония и Филиппины. Стоимость подписки зависит от страны.

В Мексике она составляет 39 песо в месяц (~$2,20), в Японии — 319 иен (~$2), в Филиппинах — 65 песо (~$1,07). Meta не уточнила полный перечень стран, где идет тестирование, поэтому вероятно, что география может быть шире.

Instagram Plus отличается от другой платной услуги компании — Meta Verified, которая ориентирована на бизнес и контентмейкеры и включает значок верификации и защиту от имитации аккаунта. Новая подписка предназначена для обычных пользователей платформы.

Несмотря на планы Meta может получить дополнительный доход, часть пользователей уже выразила недовольство из-за появления еще одной платной подписки. В то же время примеры других платформ, в частности, подписка Snapchat+ от Snap, которая с 2022 года набрала более 25 миллионов подписчиков и уже принесла компании доход в $1 млрд, свидетельствуют о наличии спроса на подобные сервисы.

