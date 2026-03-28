В Instagram появилась новая удобная функция
Популярная в мире социальная сеть Instagram представила новую функцию, направленную на упрощение взаимодействия с короткими видеороликами Reels.
Об этом сообщает GSM Arena.
Как работает новая функция в Instagram
Отмечается, что теперь пользователи могут приостанавливать воспроизведение видеороликов одним касанием.
Ранее прикосновение к экрану выключало только звук, а чтобы поставить видео на паузу, нужно было удерживать палец на экране.
При обновлении одно касание приостанавливает видео, а звук автоматически выключается во время паузы.
Функция доступна как в веб-версии, так и постепенно отображается в мобильных приложениях для Android и iOS.
