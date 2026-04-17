OnePlus сокращает персонал в Европе

Информация об изменениях появилась после удаленной публикации на LinkedIn одного из сотрудников компании, которую распространили пользователи Reddit. В сообщении говорилось, что значительная часть команды в Европе ищет новую работу из-за «комплексной оценки рыночной среды». Причинами изменений названы «производительность бизнеса» и «распределение ресурсов».
Кризис на ключевых рынках
Эти данные подтверждают предыдущие уведомления о намерениях компании покинуть ряд глобальных рынков и сосредоточиться на Китае. В то же время, OnePlus продолжает запускать отдельные продукты в некоторых регионах, что создает противоречивую ситуацию.
Дополнительно сообщается, что в Индии бренд также сокращает деятельность, в том числе прекратил продажи в физических магазинах, отдав предпочтение онлайн-каналам. Это особенно показательно, ведь Индия была одним из самых больших рынков для компании за пределами Китая.
Европейское направление OnePlus долгое время сталкивалось с трудностями. Компания уже покидала ключевые рынки региона, а затем возвращалась к ним, однако уже в уменьшенном масштабе. Помимо этого, OnePlus по всему миру также лишилась партнерства с операторами мобильной связи.
Вопросы поддержки и сервиса
Если информация о сокращении подтвердится, то остается открытым вопрос текущей поддержки устройств OnePlus, их дальнейшего обслуживания и других аспектов.
Пока нет официальных заявлений компании о подтверждении закрытия европейских подразделений или подобных планов в других регионах. OnePlus публично также не комментировала информацию о возможных сокращениях персонала.