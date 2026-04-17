OnePlus сокращает персонал в Европе Сегодня 22:34 — Технологии&Авто

Европейское направление OnePlus долгое время сталкивалось с трудностями

Компания OnePlus начала сокращать сотрудников в европейских офисах, объясняя это «пересмотром региональной дорожной карты и продуктовой стратегии».

Об этом пишет 9to5google.

Информация об изменениях появилась после удаленной публикации на LinkedIn одного из сотрудников компании, которую распространили пользователи Reddit. В сообщении говорилось, что значительная часть команды в Европе ищет новую работу из-за «комплексной оценки рыночной среды». Причинами изменений названы «производительность бизнеса» и «распределение ресурсов».

Кризис на ключевых рынках

Эти данные подтверждают предыдущие уведомления о намерениях компании покинуть ряд глобальных рынков и сосредоточиться на Китае. В то же время, OnePlus продолжает запускать отдельные продукты в некоторых регионах, что создает противоречивую ситуацию.

Дополнительно сообщается, что в Индии бренд также сокращает деятельность, в том числе прекратил продажи в физических магазинах, отдав предпочтение онлайн-каналам. Это особенно показательно, ведь Индия была одним из самых больших рынков для компании за пределами Китая.

Европейское направление OnePlus долгое время сталкивалось с трудностями. Компания уже покидала ключевые рынки региона, а затем возвращалась к ним, однако уже в уменьшенном масштабе. Помимо этого, OnePlus по всему миру также лишилась партнерства с операторами мобильной связи.

Вопросы поддержки и сервиса

Если информация о сокращении подтвердится, то остается открытым вопрос текущей поддержки устройств OnePlus, их дальнейшего обслуживания и других аспектов.

Пока нет официальных заявлений компании о подтверждении закрытия европейских подразделений или подобных планов в других регионах. OnePlus публично также не комментировала информацию о возможных сокращениях персонала.

