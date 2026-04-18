Рассекречен недорогой большой кроссовер от General Motors (фото) Сегодня 03:02 — Технологии&Авто

Wuling Starlight L – большой электрифицированный кроссовер

Опубликованы первые официальные фото Wuling Starlight L. Недорогой семейный кроссовер получит экономичные гибридные плагин-гибридные силовые установки. Новый Wuling Starlight L представят 24 апреля на автошоу в Пекине, а вскоре после этого модель поступит в продажу.

Об этом сообщает сайт Autohome.

Большой кроссовер Wuling Starlight L — совместная разработка инженеров General Motors и SAIC, ведь эти два концерна являются совладельцем китайского бренда, выпускающего бюджетные авто. Он станет флагманской самой большой моделью марки.

Авто будут выпускать в плагин-гибридных версиях, Фото: Wuling

Размеры Wuling Starlight L:

длина — 4980 мм;

ширина — 1930 мм;

высота — 1760 мм;

колесная база — 2950 мм.

Почти пятиметровый автомобиль станет флагманом бренда Wuling, Фото: Wuling

Автомобиль выделяется сдержанным дизайном с высоким капотом и тонкой передней и задней оптикой. Комплектация включает в себя 20-дюймовые диски.

На передней панели установлены два экрана, Фото: Wuling

В салоне Wuling Starlight L есть шесть мест, а передние кресла оснащены электроприводом и разделены высокой центральной консолью. Кроссовер получил цифровой щиток приборов и большой 15,4-дюймовый тачскрин.

Модель дебютирует в шестиместном исполнении, Фото: Wuling

Новый Wuling Starlight L будет предложен в двух плагин-гибридных версиях — с 1,5-литровыми бензиновыми двигателями на 106 и 143 л. с.

Мощность электромоторов не раскрывают, зато известно, что средний расход топлива составит 5,9 л/100 км, а запас хода на электротяге — 260 км.

