Tesla анонсировала компактный электрокроссовер

Tesla долго держалась за две-три базовые модели и точечно их обновляла. Но конкуренты не стояли на месте, продажи просели, а критика нарастала. И вот — первый реальный сигнал изменений: компания работает над совершенно новым компактным кроссовером, который не является производным ни от одной существующей модели.
Масса автомобиля планируется на уровне 1500 кг. Все это вместе должно существенно снизить себестоимость и сделать Tesla достижимой для более широкой аудитории, чем сейчас.
Автопилот с запасным вариантом
Интересно другое: новый кроссовер может выйти в двух версиях — с возможностью автономного управления и с традиционным рулем.
Один из сотрудников Tesla объяснил логику прямо: компания хочет строить автомобили, которые будут «беспилотными, но будут иметь опцию управления человеком».
Причина проста — в большинстве стран мира полностью автономный транспорт остается юридической серой зоной еще на годы вперед. Так что Tesla пытается не ставить все на одну карту и сохранить объемы продаж в переходный период.
А как же Model 2
Желающие помнят: несколько лет подряд рынок активно обсуждал бюджетный электромобиль Tesla под условным названием Model 2. По слухам, Илон Маск положил этот проект на полку, когда увлекся идеей Robotaxi и Cybercab.
Новый компактный SUV, похоже, частично закрывает ту же нишу — но уже в другом формате и с другой логикой.
Где и когда
Производство нового кроссовера планируется запустить в Китае. Точных сроков выхода на рынок пока нет, но одно известно точно — в этом году его не будет.
Для Tesla это, вероятно, один из важнейших шагов за последние годы. Не очередной фэйслифт и не громкая презентация концепта — а попытка вернуться к идее, с которой все начиналось: сделать электромобиль, который может позволить себе обычный человек.