Tesla анонсировала компактный электрокроссовер 19.04.2026, 00:08 — Технологии&Авто

Tesla работает над новым электрокаром

Tesla долго держалась за две-три базовые модели и точечно их обновляла. Но конкуренты не стояли на месте, продажи просели, а критика нарастала. И вот — первый реальный сигнал изменений: компания работает над совершенно новым компактным кроссовером, который не является производным ни от одной существующей модели.

Об этом пишет arenaev.

Что известно о новинке

По данным Reuters, новый электромобиль Tesla получит длину около 4280 мм — это меньше, чем Model 3 и Model Y.

Проект пока находится на ранней стадии разработки, но вектор уже четко определен: доступная цена, упрощенная конструкция, меньше батарея и один электромотор.

Масса автомобиля планируется на уровне 1500 кг. Все это вместе должно существенно снизить себестоимость и сделать Tesla достижимой для более широкой аудитории, чем сейчас.

Автопилот с запасным вариантом

Интересно другое: новый кроссовер может выйти в двух версиях — с возможностью автономного управления и с традиционным рулем.

Один из сотрудников Tesla объяснил логику прямо: компания хочет строить автомобили, которые будут «беспилотными, но будут иметь опцию управления человеком».

Причина проста — в большинстве стран мира полностью автономный транспорт остается юридической серой зоной еще на годы вперед. Так что Tesla пытается не ставить все на одну карту и сохранить объемы продаж в переходный период.

А как же Model 2

Желающие помнят: несколько лет подряд рынок активно обсуждал бюджетный электромобиль Tesla под условным названием Model 2. По слухам, Илон Маск положил этот проект на полку, когда увлекся идеей Robotaxi и Cybercab.

Новый компактный SUV, похоже, частично закрывает ту же нишу — но уже в другом формате и с другой логикой.

Где и когда

Производство нового кроссовера планируется запустить в Китае. Точных сроков выхода на рынок пока нет, но одно известно точно — в этом году его не будет.

Для Tesla это, вероятно, один из важнейших шагов за последние годы. Не очередной фэйслифт и не громкая презентация концепта — а попытка вернуться к идее, с которой все начиналось: сделать электромобиль, который может позволить себе обычный человек.

