Место для вашей рекламы

Самые популярные новые и подержанные электромобили среди украинцев (инфографика)

Рынок электромобилей в Украине, Фото: freepik
Среди автовладельцев в Украине снизился спрос на электрокары. В марте украинцы приобрели 2021 электромобиль, что на 63% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. В то же время, по сравнению с февралем 2026 года спрос вырос на 88%.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Какие электрокары выбирают украинцы

Отмечается, что основную часть зарегистрированных за март электромобилей составляли легковые автомобили — 1 910 единиц. Из них новыми были 227 авто, а подержанными — 1683 авто.
Среди 111 зарегистрированных коммерческих электрокаров только 15 были новыми.
Самым продаваемым новым электрокаром стал BYD Leopard 3. Среди подержанных электромобилей лидирует Nissan Leaf.
Рынок электромобилей в Украине., Инфографика создана с помощью ИИ
Ранее Finance.ua писал, что в Украине могут ввести новый налог для владельцев электромобилей. Это связано с необходимостью наполнения дорожного фонда, который формируется преимущественно за счет акцизов на горючее.
Также мы сообщали, что по прогнозу аналитиков, продажи автомобилей на аккумуляторных батареях будут расти в Европе и дальше, поскольку война в Иране приводит к росту цен на бензин и побуждает потребителей отказаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
Место для вашей рекламы
