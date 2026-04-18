Самые популярные новые и подержанные электромобили среди украинцев (инфографика)

Рынок электромобилей в Украине, Фото: freepik

Среди автовладельцев в Украине снизился спрос на электрокары. В марте украинцы приобрели 2021 электромобиль, что на 63% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. В то же время, по сравнению с февралем 2026 года спрос вырос на 88%.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Какие электрокары выбирают украинцы

Отмечается, что основную часть зарегистрированных за март электромобилей составляли легковые автомобили — 1 910 единиц. Из них новыми были 227 авто, а подержанными — 1683 авто.

Среди 111 зарегистрированных коммерческих электрокаров только 15 были новыми.

Самым продаваемым новым электрокаром стал BYD Leopard 3. Среди подержанных электромобилей лидирует Nissan Leaf.

Рынок электромобилей в Украине., Инфографика создана с помощью ИИ

