Самые популярные новые и подержанные электромобили среди украинцев (инфографика)

Среди автовладельцев в Украине снизился спрос на электрокары. В марте украинцы приобрели 2021 электромобиль, что на 63% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. В то же время, по сравнению с февралем 2026 года спрос вырос на 88%.
Среди 111 зарегистрированных коммерческих электрокаров только 15 были новыми.
Самым продаваемым новым электрокаром стал BYD Leopard 3. Среди подержанных электромобилей лидирует Nissan Leaf.
