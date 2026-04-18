Casio представила в Европе новые часы G-Shock (фото) Сегодня 06:17 — Технологии&Авто

Casio объявила о выходе новой модели часов G-Shock Full Metal GMW-BZ5000RC-1 в Великобритании, которая сочетает нестандартный дизайн и поддержку нескольких современных технологий.

Об этом пишет NotebookCheck.

Основная особенность модели — радужное ионное покрытие центральной части корпуса, расположенное между серебристым стальным безелем и металлической задней крышкой.

Элементы радужной гаммы также использованы в тонкой линии вокруг отрицательного MIP LCD-дисплея с черным фоном. Дизайн дополняют матовые и зеркальные отделки корпуса, а также металлический браслет в серебристом оттенке.

Модель оснащена несколькими функциями: настраиваемым цифровым дисплеем, Bluetooth-соединением, радиоконтролем Multiband 6, поддержкой мировых часовых поясов, секундомером с точностью 1/100 секунды, таймером обратного отсчета и пятью будильниками.

Часы работают на технологии Tough Solar, что обеспечивает зарядку от солнечного света и имеет водозащиту до 200 метров.

Casio G-Shock GMW-BZ5000RC-1 можно купить в официальном онлайн-магазине Casio в Великобритании по цене £770. Продажа ограничена тремя единицами на одного покупателя, а также не распространяется на скидки или промокоды.

Во Франции модель появилась в ассортименте ритейлера David et Philly с рекомендованной ценой 799 евро и ориентировочным стартом продаж в мае 2026 года. В ближайшее время часы должны появиться и в других странах Европы.

