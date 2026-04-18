OpenAI заявляет, что уже заработала $100 млн на рекламе в ChatGPT

За два месяца OpenAI уже получила $100 млн годового регулярного дохода (ARR) благодаря интеграции рекламы в ChatGPT. OpenAI сообщила инвесторам, что ожидает получить $2,5 млрд дохода от рекламы к концу 2026 года и головокружительные $53 млрд к 2029 году.

Об этом сообщает Futurism.

Читайте также OpenAI запускает новый тариф, ориентированный на ежедневную работу с кодом

К 2030 году, по прогнозам компании, эта цифра удвоится до $100 млрд, что превысит доход таких гигантов, как Tesla и Disney.

Эти прогнозы основываются на предположении, что к 2030 году количество еженедельных пользователей OpenAI составит 2,75 млрд. По состоянию на февраль этот показатель составляет 900 млн.

Google ежегодно генерирует сотни миллиардов долларов рекламного дохода, собирая огромные массивы данных пользователей, которые он использует для показа колоссального количества рекламы.

Поскольку все больше людей обращаются за ответами к ИИ-чат-ботам вместо поисковых систем, реклама в ChatGPT может стать еще более эффективной.

Она будет опираться на долгие разговоры пользователей, в которых те будут выражать свои желания прямым текстом или завуалировано.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.