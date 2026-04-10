OpenAI запускает новый тариф, ориентированный на ежедневную работу с кодом

OpenAI представила новый тарифный план за $100, ориентированный на ежедневное использование инструмента Codex. В компании говорят, что он будет предлагать в пять раз больше возможностей для кодирования, чем тариф Plus.

До этого времени линейка планов на месяц выглядела так:

бесплатный (который теперь содержит рекламу);

план Go за $8 (также с рекламой);

план Plus за $20 (без рекламы);

самый дорогой план Pro за $200 (тоже без рекламы).

На странице с ценами OpenAI пока вообще не указан план за $200 в месяц. Однако этот самый высокий уровень подписки все еще доступен, сообщает TechCrunch.

На сегодняшний день для пользователей в Украине доступен только один уровень подписки Pro, цена которого составляет $120 в месяц.

OpenAI бросает вызов Anthropic

OpenAI не скрывает, что этот новый ценовой уровень бросит вызов Anthropic, которая уже давно предлагает вариант за $100 в месяц для Claude.

Новый уровень Pro за $100 разработан для того, чтобы предоставить разработчикам больше практических возможностей для кодирования за их деньги, особенно во время интенсивных рабочих сессий, когда лимиты имеют наибольшее значение. По сравнению с Claude Code, Codex обеспечивает больший объем кодирования на каждый израсходованный доллар среди платных тарифов, причем эта разница наиболее заметна именно во время активной работы с кодом", — сообщил представитель OpenAI TechCrunch.

Стоит отметить, что до 31 мая OpenAI предлагает еще более высокие лимиты на Codex в рамках тарифа за $100. Поэтому всем, кто опробует новый уровень подписки, начнет фанатично кодировать и ни разу не получит предупреждения о превышении лимитов, следует иметь в виду: такая ситуация, вероятнее всего, не будет продолжаться вечно.

Ни один из тарифных планов не предусматривает безлимитного использования. Однако план за $200 предлагает в 20 раз более высокие лимиты, чем Plus. В разделе часто задаваемых вопросов (FAQ) разработчик обещает, что этого достаточно для «непрерывной поддержки ваших самых требовательных рабочих процессов, даже в параллельных проектах». Оба плана Pro имеют одинаковый набор основных функций. По словам компании, главное отличие состоит именно в лимитах частоты запросов.

