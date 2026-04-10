OpenAI приостановила разработку дата-центра Stargate в Великобритании из-за цен на электроэнергию

Проект Stargate UK был анонсирован в сентябре 2025 года
OpenAI приостанавливает свой инфраструктурный проект по строительству дата-центра Stargate в Великобритании.
Об этом сообщает Bloomberg.
Причинами такого решения компания называет высокую стоимость электроэнергии и нынешнюю регуляторную среду в стране.
В OpenAI говорят, что видят значительный потенциал для развития искусственного интеллекта в Великобритании, однако подчеркнули, что вычислительные мощности являются ключевой основой для этого.
Компания продолжит изучать возможности проекта Stargate UK и вернутся к нему, когда условия, в частности, регуляция и цены на энергию, позволят долгосрочные инвестиции в инфраструктуру.

Что такое Stargate

Проект Stargate UK анонсирован в сентябре 2025 года в рамках волны инвестиций от американских технологических гигантов во время визита Дональда Трампа в Великобританию.
Несмотря на то, что местное правительство определило ИИ и дата-центры как одно из ключевых направлений экономического роста, помешали цены на электроэнергию, которые являются одними из самых высоких в Европе.
