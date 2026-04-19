0 800 307 555
ру
ТОП-10 самых продаваемых смартфонов в мире

Технологии&Авто
48
iPhone 17 Pro Max стал самым популярным смартфоном в мире
Смартфоны Apple продолжают доминировать на мировом рынке. Согласно свежему отчету Counterpoint Research, в четвертом квартале 2025 года модели iPhone заняли сразу пять позиций в рейтинге десяти самых продаваемых смартфонов.

Самые популярные смартфоны

По информации агентства, самым продаваемым смартфоном в мире стал премиальный iPhone 17 Pro Max. На втором и третьем местах расположились iPhone 17 и 17 Pro соответственно. Также в десятку вошли iPhone 16 (4 место) и iPhone 16e (8 место).
Основным конкурентом Apple остается Samsung, занявшая четыре позиции в рейтинге — в основном за счет доступных моделей линейки Galaxy A.
iPhone заняли половину ТОП-10 самых продаваемых смартфонов в конце 2025 года, Источник: Counterpoint
Еще одно место досталось Xiaomi с бюджетным смартфоном Redmi. Galaxy S25 — единственный премиальный телефон на базе Android в ТОП-10.
По данным аналитиков, десять самых продаваемых смартфонов обеспечили около 23% всех мировых продаж в квартале, при этом на один только iPhone 17 Pro Max пришлось примерно 5%.
Эксперты отмечают, что Apple стабильно удерживает лидерские позиции, особенно в премиальном сегменте, тогда как конкуренты обычно добиваются успеха за счет более доступных устройств.
По материалам:
УНІАН
СмартфоныAppleiPhone
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems