ТОП-10 самых продаваемых смартфонов в мире

Смартфоны Apple продолжают доминировать на мировом рынке. Согласно свежему отчету Counterpoint Research, в четвертом квартале 2025 года модели iPhone заняли сразу пять позиций в рейтинге десяти самых продаваемых смартфонов.
По информации агентства, самым продаваемым смартфоном в мире стал премиальный iPhone 17 Pro Max. На втором и третьем местах расположились iPhone 17 и 17 Pro соответственно. Также в десятку вошли iPhone 16 (4 место) и iPhone 16e (8 место).
Основным конкурентом Apple остается Samsung, занявшая четыре позиции в рейтинге — в основном за счет доступных моделей линейки Galaxy A.
Еще одно место досталось Xiaomi с бюджетным смартфоном Redmi. Galaxy S25 — единственный премиальный телефон на базе Android в ТОП-10.
По данным аналитиков, десять самых продаваемых смартфонов обеспечили около 23% всех мировых продаж в квартале, при этом на один только iPhone 17 Pro Max пришлось примерно 5%.
Эксперты отмечают, что Apple стабильно удерживает лидерские позиции, особенно в премиальном сегменте, тогда как конкуренты обычно добиваются успеха за счет более доступных устройств.