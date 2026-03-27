Искусственный интеллект не уничтожит рабочие места — исследование 27.03.2026, 00:15 — Технологии&Авто

Влияние искусственного интеллекта на рынок труда не однозначно

Влияние искусственного интеллекта на рынок труда неоднозначно и не сводится к автоматическому сокращению рабочих мест.

Такой вывод содержится в научном труде «Слабый пакет, крепкий пакет: как ИИ пересматривает границы профессий». Авторы исследования отрицают распространенный подход, согласно которому автоматизация отдельных задач в рамках профессии неизбежно приводит к снижению занятости, передает dev.ua.

По словам Луиса Гарикано, профессора Лондонской школы экономики, а также Цзинь Ли и Яньхуэй У из Университета Гонконга, было бы неточно называть работу просто «задачей» или «списком задач».

«Большинство дискуссий относительно ИИ и рынков труда начинаются с уязвимости задач: если ИИ может выполнять больше функций в рамках определенной профессии, то уровень занятости или заработки в этой сфере должны упасть. Такой подход неполный, поскольку рынки труда оценивают рабочие места, а не отдельные задачи. Работа — пакет взаимосвязанных задач, и влияние ИИ зависит от того, насколько дорого будет стоить разорвать эту связь (пакет)», — отмечают исследователи.

Примеры

Хорошим примером является радиология. Радиолог не просто продает классификацию медицинских изображений — он выполняет множество других функций: производит сортировку случаев, консультирует других врачей, обучает интернов, принимает трудные решения и официально подтверждает диагноз.

В свое время Джеффри Гинтон, один из так называемых «крестных отцов» ИИ, сделал громкое заявление в 2016 году: медицинским вузам следует прекратить подготовку радиологов, поскольку ИИ вскоре превзойдет их в чтении снимков.

Конечно, этого не случилось. По словам Гарикано, сейчас радиологов больше, чем когда-либо, и зарабатывают они больше, чем десять лет назад.

Это объясняется тем, что работа радиолога — это «крепкий пакет», и было бы слишком дорого отделять все эти задачи от должности. Зато «слабый пакет», похоже, можно без проблем разделить, оставив человеку более узкий круг обязанностей — и более скромное вознаграждение.

Выводы исследования

«В профессиях со слабым пакетом задач ИИ автоматизирует отдельные функции и сужает пределы должности, что приводит к стандартному сценарию замещения труда», — говорится в исследовании.

В профессиях с крепким пакетом, где задачу невозможно перераспределить независимо друг от друга, ИИ улучшает производительность в должности, но не вытесняет человека из этого пакета. Таким образом, цельность задач становится силой, защищающей рабочие места и долю труда в экономике.

