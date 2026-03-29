В 2025 году Apple заработала почти $900 млн от приложений с искусственным интеллектом

Сегодня 23:13 — Технологии&Авто

В прошлом году Apple получила почти $900 млн дохода от приложений по ИИ

В 2025 году компания Apple заработала около $900 млн на комиссионных от приложений с генеративным искусственным интеллектом в своем App Store.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные аналитической компании AppMagic.

Какие ИИ-приложения приносят больше всего дохода

Основную часть дохода обеспечили загрузки ChatGPT и последующие подписки, которые составили примерно 75% от общей суммы.

На втором месте оказалось приложение Grok от Илона Маска, принесшее около 5% дохода. По прогнозам, в 2026 году Apple может превысить отметку в $1 млрд дохода от таких приложений.

На сегодняшний день Apple пока что отстает от конкурентов в развитии собственных решений по искусственному интеллекту, в частности в совершенствовании Siri.

Несмотря на это, компания получает выгоду своей ведущей позиции на рынке смартфонов, ведь большинство приложений проходят через App Store, где компания берет комиссию до 30% от подписок.

В отличие от Microsoft, Amazon и Meta, которые инвестируют десятки миллиардов долларов в развитие инфраструктуры для ИИ, расходы Apple в этой области остаются относительно низкими и стабильными, ведь компания делает ставку на развитие технологий непосредственно на устройствах, а не на постройку масштабных дата-центров.

