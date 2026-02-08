0 800 307 555
ТОП-5 схем мошенников во время войны

Личные финансы
70
Финансовые мошенничества: ТОП новых схем
Финансовые мошенничества: ТОП новых схем, Фото: freepik
Во время войны мошенники манипулируют уязвимостью людей, придумывая новые схемы: фейковые выплаты, компенсации, продажи несуществующих генераторов и т. д.
Об этом рассказывают специалисты «Финкульта».

ТОП-5 схем мошенников

«Срочная помощь/компенсация»

Под видом государственных выплат, гуманитарной помощи или компенсаций за разрушенное жилье злоумышленники просят перейти по ссылке и подтвердить данные.
На самом деле это попытка получить доступ к банковским реквизитам.

Фейковые службы энергетиков и газовиков

Мошенники звонят или отправляют SMS, сообщая о долгах, якобы срочном отключении или подключении генератора или отопления. Они нацелены получить оплату или коды из SMS.
Эксперты отмечают, что настоящие службы так не работают.

Продажа генераторов, буржуек, топлива

Объявления с привлекательными ценами часто оказываются мошенническими — после предоплаты продавец исчезает. Особенно опасно в холодные периоды и во время блэкаутов.

Фейковые волонтеры и сборы

Мошенники манипулируют эмоциями, используя фейковые фото и страницы, призывая «срочно» помочь детям или семьям.

Взлом аккаунтов в мессенджерах

Злоумышленники получают доступ к аккаунту и от имени родственников или знакомых просят срочно перевести средства. Часто пишут ночью или при отключении света.
Как не попасть в ловушки мошенников:
  • не переходите по подозрительным ссылкам из SMS и мессенджеров;
  • никогда не сообщайте коды, PIN или CVV — даже службам;
  • проверяйте информацию только через официальные источники;
  • не принимайте финансовые решения в состоянии стресса и спешки;
  • предупреждайте родных, особенно пожилых, о таких рисках.

За 2025 год дел о мошенничестве в Украине уменьшилось на четверть

Ранее Finance.ua писал, в 2025 году в Украине зафиксировали 48,8 тыс. уголовных дел за мошенничество, что на четверть меньше, чем годом ранее (65 тыс. дел). Подозрение вручено по каждому пятому делу, впрочем, до суда дошло только 18% производств.
По материалам:
Finance.ua
МошенничествоМошенники
