ТОП-5 схем мошенников во время войны Сегодня 12:08 — Личные финансы

Финансовые мошенничества: ТОП новых схем, Фото: freepik

Во время войны мошенники манипулируют уязвимостью людей, придумывая новые схемы: фейковые выплаты, компенсации, продажи несуществующих генераторов и т. д.

Об этом рассказывают специалисты «Финкульта».

ТОП-5 схем мошенников

«Срочная помощь/компенсация»

Под видом государственных выплат , гуманитарной помощи или компенсаций за разрушенное жилье злоумышленники просят перейти по ссылке и подтвердить данные.

На самом деле это попытка получить доступ к банковским реквизитам.

Фейковые службы энергетиков и газовиков

Мошенники звонят или отправляют SMS, сообщая о долгах, якобы срочном отключении или подключении генератора или отопления. Они нацелены получить оплату или коды из SMS.

Эксперты отмечают, что настоящие службы так не работают.

Продажа генераторов, буржуек, топлива

Объявления с привлекательными ценами часто оказываются мошенническими — после предоплаты продавец исчезает. Особенно опасно в холодные периоды и во время блэкаутов.

Фейковые волонтеры и сборы

Мошенники манипулируют эмоциями, используя фейковые фото и страницы, призывая «срочно» помочь детям или семьям.

Взлом аккаунтов в мессенджерах

Злоумышленники получают доступ к аккаунту и от имени родственников или знакомых просят срочно перевести средства. Часто пишут ночью или при отключении света.

Как не попасть в ловушки мошенников:

не переходите по подозрительным ссылкам из SMS и мессенджеров;

никогда не сообщайте коды, PIN или CVV — даже службам;

проверяйте информацию только через официальные источники;

не принимайте финансовые решения в состоянии стресса и спешки;

предупреждайте родных, особенно пожилых, о таких рисках.

За 2025 год дел о мошенничестве в Украине уменьшилось на четверть

Ранее Finance.ua писал , в 2025 году в Украине зафиксировали 48,8 тыс. уголовных дел за мошенничество, что на четверть меньше, чем годом ранее (65 тыс. дел). Подозрение вручено по каждому пятому делу, впрочем, до суда дошло только 18% производств.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.