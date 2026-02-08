ТОП-5 схем мошенников во время войны
Во время войны мошенники манипулируют уязвимостью людей, придумывая новые схемы: фейковые выплаты, компенсации, продажи несуществующих генераторов
и т. д.
Об этом рассказывают специалисты «Финкульта».
ТОП-5 схем мошенников
«Срочная помощь/компенсация»
Под видом государственных выплат, гуманитарной помощи или компенсаций за разрушенное жилье злоумышленники просят перейти по ссылке и подтвердить данные.
На самом деле это попытка получить доступ к банковским реквизитам.
Фейковые службы энергетиков и газовиков
Мошенники звонят или отправляют SMS, сообщая о долгах, якобы срочном отключении или подключении генератора или отопления. Они нацелены получить оплату или коды из SMS.
Эксперты отмечают, что настоящие службы так не работают.
Продажа генераторов, буржуек, топлива
Объявления с привлекательными ценами часто оказываются мошенническими — после предоплаты продавец исчезает. Особенно опасно в холодные периоды и во время блэкаутов.
Фейковые волонтеры и сборы
Мошенники манипулируют эмоциями, используя фейковые фото и страницы, призывая «срочно» помочь детям или семьям.
Взлом аккаунтов в мессенджерах
Злоумышленники получают доступ к аккаунту и от имени родственников или знакомых просят срочно перевести средства. Часто пишут ночью или при отключении света.
Как не попасть в ловушки мошенников:
- не переходите по подозрительным ссылкам из SMS и мессенджеров;
- никогда не сообщайте коды, PIN или CVV — даже службам;
- проверяйте информацию только через официальные источники;
- не принимайте финансовые решения в состоянии стресса и спешки;
- предупреждайте родных, особенно пожилых, о таких рисках.
За 2025 год дел о мошенничестве в Украине уменьшилось на четверть
Ранее Finance.ua писал, в 2025 году в Украине зафиксировали 48,8 тыс. уголовных дел за мошенничество, что на четверть меньше, чем годом ранее (65 тыс. дел). Подозрение вручено по каждому пятому делу, впрочем, до суда дошло только 18% производств.
Поделиться новостью
Также по теме
ТОП-5 схем мошенников во время войны
За сколько лет можно заработать на квартиру в Германии (инфографика)
Минэкономики расширило перечень авто, подпадающих под «налог на роскошь»
ТОП-5 советов, как минимизировать налоговые риски
Продление выплат ВПЛ в 2026 году: что изменилось для переселенцев
Сколько стоят популярные среди украинцев электромобили на вторичном рынке (инфографика)