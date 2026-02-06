ТОП-5 советов, как минимизировать налоговые риски
С начала полномасштабной войны за границу выехали более 3 миллионов украинцев. Значительная часть из них продолжает работать или получать доходы из Украины, физически находясь в других государствах.
Finance.ua собрал все ключевые правила, типичные спорные ситуации и практические советы, которые помогут вам свести к минимуму налоговые риски и не получить претензии от налоговых органов.
Пример
Украинский ІТ-специалист, зарегистрированный как ФЛП в Украине работает на украинскую компанию, добросовестно платит налоги, но уже более полугода живет во Вроцлаве или Берлине, арендует квартиру, имеет медицинскую страховку и вдруг получает письмо от налоговой службы Польши или Германии с требованием задекларировать доходы и уплатить налог в размере до 30−45%.
Для украинской налоговой вы — резидент Украины. Для европейской — лицо, фактически проживающее и работающее на его территории. Обе страны считают вас своим налогоплательщиком, и каждая претендует на свою долю.
Именно так на практике возникает двойное налогообложение — не по недобросовестности плательщика, а по разным подходам государств к определению налогового резидентства. Ключ к тому, чтобы не платить налоги дважды — определить налоговое резидентство. Это формальный юридический статус, определяющий, где человек должен платить свои налоги.
Практические советы
- Определите свой статус до подачи декларации. Проанализируйте, где вы провели больше времени и где ваша семья. Если вы планируете возвращаться, держитесь за украинское резидентство.
- Используйте Соглашения об избежании двойного налогообложения: У Украины есть такие договоры с более чем 70 странами. Это ваш законный способ не платить дважды.
- Любая иностранная бумажка для украинской налоговой должна быть официально переведена. Без этого перезачет налога невозможен.
- Важно помнить, что Соглашения часто касаются только к НДФЛ. Военный сбор часто приходится платить в Украине в любом случае, поскольку считается целевым сбором, а не классическим налогом на доход.
- Проконсультируйтесь с юристами обеих стран. Правила в ЕС меняются каждый год. То, что работало для беженцев в 2022-м, может не работать в 2026-м.
