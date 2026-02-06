ТОП-5 советов, как минимизировать налоговые риски Сегодня 20:01 — Личные финансы

ТОП-5 советов, как минимизировать налоговые риски

С начала полномасштабной войны за границу выехали более 3 миллионов украинцев. Значительная часть из них продолжает работать или получать доходы из Украины, физически находясь в других государствах.

Finance.ua собрал все ключевые правила, типичные спорные ситуации и практические советы, которые помогут вам свести к минимуму налоговые риски и не получить претензии от налоговых органов.

Украинский ІТ-специалист, зарегистрированный как ФЛП в Украине работает на украинскую компанию, добросовестно платит налоги, но уже более полугода живет во Вроцлаве или Берлине, арендует квартиру, имеет медицинскую страховку и вдруг получает письмо от налоговой службы Польши или Германии с требованием задекларировать доходы и уплатить налог в размере до 30−45%.

Для украинской налоговой вы — резидент Украины. Для европейской — лицо, фактически проживающее и работающее на его территории. Обе страны считают вас своим налогоплательщиком, и каждая претендует на свою долю.

Именно так на практике возникает двойное налогообложение — не по недобросовестности плательщика, а по разным подходам государств к определению налогового резидентства. Ключ к тому, чтобы не платить налоги дважды — определить налоговое резидентство. Это формальный юридический статус, определяющий, где человек должен платить свои налоги.

Определите свой статус до подачи декларации. Проанализируйте, где вы провели больше времени и где ваша семья. Если вы планируете возвращаться, держитесь за украинское резидентство. Используйте Соглашения об избежании двойного налогообложения: У Украины есть такие договоры с более чем 70 странами. Это ваш законный способ не платить дважды. Любая иностранная бумажка для украинской налоговой должна быть официально переведена. Без этого перезачет налога невозможен. Важно помнить, что Соглашения часто касаются только к НДФЛ. Военный сбор часто приходится платить в Украине в любом случае, поскольку считается целевым сбором, а не классическим налогом на доход. Проконсультируйтесь с юристами обеих стран. Правила в ЕС меняются каждый год. То, что работало для беженцев в 2022-м, может не работать в 2026-м.

