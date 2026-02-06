Продление выплат ВПЛ в 2026 году: что изменилось для переселенцев Сегодня 19:03 — Личные финансы

В 2026 году система выплат для внутриперемещенных лиц продолжает работать на основе уже действующих правил

Внутренне перемещенные лица — это люди, которые из-за войны лишились своего дома и привычной жизни. Многие семьи до сих пор вынуждены жить в арендованном жилье или временных убежищах и нуждаются в поддержке. Именно поэтому государство в этом году пытается расширить круг тех, кто сможет получить финансовую помощь.

Продлили ли выплаты ВПЛ в 2026 году и кто получит дополнительные деньги, рассказало издание Факты ICTV.

Какие выплаты могут получать ВПЛ в 2026 году

В 2026 году система выплат для внутренне перемещенных лиц продолжает работать на основе уже действующих правил, но с отдельными расширениями поддержки.

Основным документом остается постановление Кабинета министров Украины № 332, которым утвержден Порядок предоставления пособия на проживание ВПЛ.

Именно по ней начисляют ежемесячное пособие переселенцам и именно она определяет, кому выплаты продолжают, а кому могут отказать.

Размер выплат для ВПЛ в 2026 году:

2000 грн на взрослого;

3000 грн на ребенка и лиц с инвалидностью.



Пособие назначается на каждого члена семьи с официальным статусом ВПЛ и кто внесен в Единую информационную базу. Выплата продлевается сразу на шесть месяцев, но при условии, что семья проходит проверку доходов. В 2026 году ориентиром является прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, по состоянию на 1 января — 2595 грн.

Следовательно, выплаты ВПЛ в 2026 году будут продлены, но при условии, если совокупный доход в расчете на одного человека за последние три месяца не будет превышать четыре таких минимума, то есть 10 380 грн. Если доход больше, то пособие на следующий период не продлевают.

В то же время, в этом же постановлении № 332 предусмотрены категории, которым выплату продлевают независимо от доходов.

Кто из ВПЛ может получать выплаты в 2026 году независимо от дохода:

пенсионеры, если их пенсия не превышает те же 10 380 грн;

люди с инвалидностью I и II группы;



дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет;



дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, до 23 лет;



приемные родители, родители-воспитатели и опекуны.



Для этих категорий финансовое состояние семьи формально не является основанием для остановки пособия.

Кто получит дополнительные деньги

Отдельное новшество 2026 года касается детей-переселенцев. Народный депутат Сергей Козырь заявил, что с 1 февраля 2026 года планируется возобновление специальной выплаты для детей ВПЛ, а именно по 3 000 грн ежемесячно на аренду жилья.

По его словам, речь идет о более чем 400 тыс. детях, а общая потребность финансирования составляет около 7 млрд грн, которые планируют получить путем перераспределения средств из фактически не работавших или недофинансированных программ.

Главная особенность этой выплаты в том, что она должна предоставляться без учета доходов семьи, то есть право возникает через статус ребенка как ВПЛ. После окончательного правительственного оформления эта инициатива должна быть закреплена отдельными решениями Кабмина, дополняющими действующий порядок социальной поддержки переселенцев.

Кто не получит денег

Пособие на проживание не назначается или не продлевается, если человек формально является ВПЛ, но за последнее время совершил крупные покупки или располагает значительными сбережениями. Государство исходит из того, что в таком случае семья не относится к наиболее финансово уязвимым.

Обязательные условия для получения и продления пособия:

наличие действующего статуса ВПЛ и внесение в Единую информационную базу;

среднемесячный доход на одного человека за три месяца не более 10 380 грн (кроме льготных категорий);



подача заявления и прохождение проверок социальными органами;



фактическое проживание на подконтрольной территории Украины.



Выплаты не назначаются, если в течение трех месяцев до обращения:

приобретено транспортное средство, которому менее 5 лет (кроме автомобилей, переданных на нужды обороны);

куплен земельный участок, квартира или дом на сумму свыше 100 000 грн (за исключением жилья, предоставленного на средства государства или общины);



на депозитах или счетах имеются средства свыше 100 000 грн;



куплена иностранная валюта или банковские металлы на сумму свыше 100 000 грн (кроме средств от благотворителей или расходов на лечение, образование или соцуслуги);



в собственности есть жилье за пределами зоны боевых действий или оккупации с площадью более 13,65 м² на одного члена семьи.



