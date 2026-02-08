Каков доход водителей такси в Украине Сегодня 16:04 — Личные финансы

37 500 грн - средняя зарплата таксиста в Украине

По данным сервиса поиска работы Work.ua, ежемесячная средняя зарплата водителя такси в Украине составляет 37 500 грн, что на 15% больше, чем в прошлом году.

На какой доход могут рассчитывать таксисты в Украине, рассказывает Новости.Live.

В каких городах самые высокие зарплаты

Больше всего таксисты зарабатывают в Киеве — около 45 тыс. грн в месяц готовы платить водителям Bolt, Uklon, Uber и других компаний (+27% в год).

На втором месте Одесса — в среднем 42 тыс. грн (+11%), далее Львов — 40 тыс. грн (+21%) и Днепр — 37 тыс. грн (+21%).

Условия работы

Большинство компаний готовы нанимать водителей с минимальным опытом, обучать их и покрывать расходы на обслуживание, мойку и ремонт авто. Также предлагаются бонусы и высокий процент от кассы.

Спрос на водителей такси в целом по стране снизился — сейчас на сервисе поиска работы доступно на 12% предложений больше, чем в конце января прошлого года.

Ранее Finance.ua писал , что в 2025 году медианная зарплата в Украине выросла до 25 000 грн, а изменения в оплате труда почувствовали разные категории населения. Из-за дефицита кадров работодатели стали более гибкими и готовы нанимать представителей разных слоев населения.

