Каков доход водителей такси в Украине
По данным сервиса поиска работы Work.ua, ежемесячная средняя зарплата водителя такси в Украине составляет 37 500 грн, что на 15% больше, чем в прошлом году.
На какой доход могут рассчитывать таксисты в Украине, рассказывает Новости.Live.
В каких городах самые высокие зарплаты
Больше всего таксисты зарабатывают в Киеве — около 45 тыс. грн в месяц готовы платить водителям Bolt, Uklon, Uber и других компаний (+27% в год).
На втором месте Одесса — в среднем 42 тыс. грн (+11%), далее Львов — 40 тыс. грн (+21%) и Днепр — 37 тыс. грн (+21%).
Условия работы
Большинство компаний готовы нанимать водителей с минимальным опытом, обучать их и покрывать расходы на обслуживание, мойку и ремонт авто. Также предлагаются бонусы и высокий процент от кассы.
Спрос на водителей такси в целом по стране снизился — сейчас на сервисе поиска работы доступно на 12% предложений больше, чем в конце января прошлого года.
Ранее Finance.ua писал, что в 2025 году медианная зарплата в Украине выросла до 25 000 грн, а изменения в оплате труда почувствовали разные категории населения. Из-за дефицита кадров работодатели стали более гибкими и готовы нанимать представителей разных слоев населения.
Поделиться новостью
Также по теме
Каков доход водителей такси в Украине
ТОП-5 схем мошенников во время войны
За сколько лет можно заработать на квартиру в Германии (инфографика)
Минэкономики расширило перечень авто, подпадающих под «налог на роскошь»
ТОП-5 советов, как минимизировать налоговые риски
Продление выплат ВПЛ в 2026 году: что изменилось для переселенцев