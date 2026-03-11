Где найти работу в Military Tech: 10 вакансий в оборонной индустрии Сегодня 09:05

Сфера defence&military tech в Украине стремительно растет, а вместе с ней увеличивается и количество вакансий. Компании оборонной индустрии ищут как технических специалистов, так и работников по производству, маркетингу и SMM. Делимся подборкой вакансий в направлении Military Tech от robota.ua .

Системный администратор в «Генерал Черешня»

📍 Киев

Украинская defence-tech компания, которая разрабатывает и серийно производит современные беспилотные летательные аппараты, ищет специалиста , способного обеспечить бесперебойную работу IT-инфраструктуры. Обращают, в частности, внимание на:

опыт работы с Microsoft 365 и Google Workspace (G Suite);

опыт работы с Active Directory;

опыт настройки и поддержки компьютерной техники и офисного оборудования;

понимание основ информационной и кибербезопасности;

умение быстро находить и устранять технические проблемы.

Радиоинженер в «Оборонный альянс Украины»

📍 Киев

Работодатель — объединение частных компаний в сфере оборонных технологий. На вакансию рассматривают специалистов , у которых:

высшее техническое образование («Радиоэлектроника», «Телекоммуникации», «Приборостроение») или эквивалентный практический опыт;

опыт работы в области радиоэлектроники, RF или систем связи;

опыт работы с RF-измерительным оборудованием (спектроанализатор, VNA, генератор сигналов, осциллограф);

понимание базовых интерфейсов и протоколов: UART, SPI, I2C, Ethernet.

Предлагается среди прочего: компенсация топлива, амортизации и других расходов на авто.

Шлифовщик в «Антонов»

📍 Киев

Акционерное общество «Антонов» — один из ведущих производителей самолетов в Украине. Там ищут специалиста с опытом работы, который будет шлифовать детали из инструментальных сталей и сплавов, а также читать чертежи.

Будущий работник может рассчитывать на официальное трудоустройство и социальные гарантии.

Руководитель отдела информационной безопасности в «Агентство оборонных закупок Dot»

📍 Киев

Работодатель — госпредприятие, занимающееся закупкой техники, боеприпасов, БПЛА, питания, одежды, горюче-смазочных материалов для ВСУ и Сил Обороны.

Ищут работника для выполнения следующих задач:

руководство направления кибербезопасности в предприятии;

координация проектов по кибербезопасности;

контроль внедрения политик, стандартов, положений и процедур информационной безопасности согласно стандарту ДСТУ ISO/IEC 27001:2023;

проведение внутреннего аудита процесса СУИБ на соответствие требованиям стандарта ДСТУ ISO/IEC 27001:2023;

проведение ежегодной оценки киберрисков.

Project Manager в коммерческий департамент в Tensore

📍 Вишневое, Киевская область

Компания-работодатель в вакансии среди обязанностей, которые поручат специалисту, отметила:

координация производства комплектующих под экспорт;

коммуникация с партнерами на английском языке;

контроль сроков изготовления и отгрузки;

контроль пакета экспортных документов;

управление рисками задержек.

Анонсируется бронирование. Компания открыта для сотрудничества с бывшими военнослужащими и ветеранами.

Маркетолог (В2В — сопровождение отдела продаж) в «Умо Украина»

📍 Киев

Предприятие является импортером гражданского и специального оборудования в Украину. В вакансии отмечается , что работодатель обращает внимание на:

высшее образование в сфере маркетинга, рекламы или смежных направлений;

опыт работы в маркетинге — от 3 лет;

опыт работы в лидогенерации и поддержке отдела продаж;

опыт вывода нового продукта на рынок;

способность анализировать данные и принимать решения исходя из результатов.

Предусмотрен испытательный срок в течение 2 месяцев.

SMM-менеджер/Контент-менеджер (монтаж видео) в «Флай-групп Украина»

📍 Дистанционный формат работы

Работодатель — компания в сфере радиоэлектронной борьбы и технологий, специализирующаяся на разработке инновационных решений для защиты от беспилотных летательных аппаратов и других угроз безопасности.

ведение страниц в социальных сетях (Instagram/TikTok/Facebook);

монтаж уже отснятых видео (Reels, TikTok) с креативным подходом;

написание кратких текстов и описаний к публикациям;

публикация контента согласно контент-плану;

работа с трендами (актуальная музыка, форматы, механики);

базовые знания таргетированной рекламы.

Для работодателя важен опыт работы SMM/контент-менеджером — от 1 года, навыки монтажа (CapCut/InShot/Premiere Pro или другие редакторы), понимание алгоритмов Instagram и TikTok.

Экономист по производству в «Милиг»

📍 Киев

Украинский производитель электроники в вакансии на должность указал следующие требования к претенденту на должность:

высшее образование по направлению «Экономика», «Учет и аудит» или «Финансы»;

опыт работы экономистом в производственной сфере — от 2 лет (будет преимуществом);

владение современными учетными программами (1С, ERP и т. п. );

); знание методик расчета себестоимости продукции и нормативного учета.

Гарантируется бронирование (при наличии обновленных военно-учетных документов), возможность профессионального развития и повышения квалификации.

Специалист-полиграфолог в Vyriy

📍 Киев

О работодателе

Украинская инженерная компания, ведущий производитель боевых беспилотных комплексов , ищет полиграфолога

Предусмотрены следующие задачи:

проведение скрининговых исследований кандидатов и сотрудников с использованием полиграфа при трудоустройстве;

подготовка и согласование перечня вопросов в соответствии с запросом компании;

разноплановые исследования работников на лояльность и причастность коррупционных схем;

анализ результатов исследований и подготовка заключений;

предоставление письменных и/или устных отчетов руководству или службе безопасности.

Преимуществом будет готовность кандидата к командировкам.

Анонсируется компенсация компанией 50% стоимости обедов, бронирование, покрытие 50% стоимости профессионального обучения и курсов, скидки на лабораторную диагностику в сети медицинских лабораторий.

Специалист по ремонту оптических модулей в «Атлон Авиа»

📍 Киев

Украинское научно-производственное предприятие полного цикла, создающее передовые технологии в сфере БПЛА, открыло вакансию.

Будущего работника ждут следующие задачи:

прием оптических модулей для ремонта и их регистрация;

диагностика неисправностей оптических модулей по установленным методикам;

выполнение ремонта оптических модулей;

проведение тестирования и контроль качества после ремонта;

работа с паяльным оборудованием и микроскопом.

Предлагается среди прочего: медицинское страхование, курсы повышения уровня английского языка, бронирование.

