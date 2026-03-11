Где найти работу в Military Tech: 10 вакансий в оборонной индустрии
Сфера defence&military tech в Украине стремительно растет, а вместе с ней увеличивается и количество вакансий. Компании оборонной индустрии ищут как технических специалистов, так и работников по производству, маркетингу и SMM. Делимся подборкой вакансий в направлении Military Tech от robota.ua .
Системный администратор в «Генерал Черешня»
📍 Киев
Украинская defence-tech компания, которая разрабатывает и серийно производит современные беспилотные летательные аппараты, ищет специалиста, способного обеспечить бесперебойную работу IT-инфраструктуры. Обращают, в частности, внимание на:
- опыт работы с Microsoft 365 и Google Workspace (G Suite);
- опыт работы с Active Directory;
- опыт настройки и поддержки компьютерной техники и офисного оборудования;
- понимание основ информационной и кибербезопасности;
- умение быстро находить и устранять технические проблемы.
Радиоинженер в «Оборонный альянс Украины»
📍 Киев
Работодатель — объединение частных компаний в сфере оборонных технологий. На вакансию рассматривают специалистов, у которых:
- высшее техническое образование («Радиоэлектроника», «Телекоммуникации», «Приборостроение») или эквивалентный практический опыт;
- опыт работы в области радиоэлектроники, RF или систем связи;
- опыт работы с RF-измерительным оборудованием (спектроанализатор, VNA, генератор сигналов, осциллограф);
- понимание базовых интерфейсов и протоколов: UART, SPI, I2C, Ethernet.
Предлагается среди прочего: компенсация топлива, амортизации и других расходов на авто.
Шлифовщик в «Антонов»
📍 Киев
Акционерное общество «Антонов» — один из ведущих производителей самолетов в Украине. Там ищут специалиста с опытом работы, который будет шлифовать детали из инструментальных сталей и сплавов, а также читать чертежи.
Будущий работник может рассчитывать на официальное трудоустройство и социальные гарантии.
Руководитель отдела информационной безопасности в «Агентство оборонных закупок Dot»
📍 Киев
Работодатель — госпредприятие, занимающееся закупкой техники, боеприпасов, БПЛА, питания, одежды, горюче-смазочных материалов для ВСУ и Сил Обороны.
Ищут работника для выполнения следующих задач:
- руководство направления кибербезопасности в предприятии;
- координация проектов по кибербезопасности;
- контроль внедрения политик, стандартов, положений и процедур информационной безопасности согласно стандарту ДСТУ ISO/IEC 27001:2023;
- проведение внутреннего аудита процесса СУИБ на соответствие требованиям стандарта ДСТУ ISO/IEC 27001:2023;
- проведение ежегодной оценки киберрисков.
Project Manager в коммерческий департамент в Tensore
📍 Вишневое, Киевская область
Компания-работодатель в вакансии среди обязанностей, которые поручат специалисту, отметила:
- координация производства комплектующих под экспорт;
- коммуникация с партнерами на английском языке;
- контроль сроков изготовления и отгрузки;
- контроль пакета экспортных документов;
- управление рисками задержек.
Анонсируется бронирование. Компания открыта для сотрудничества с бывшими военнослужащими и ветеранами.
Маркетолог (В2В — сопровождение отдела продаж) в «Умо Украина»
📍 Киев
Предприятие является импортером гражданского и специального оборудования в Украину. В вакансии отмечается, что работодатель обращает внимание на:
- высшее образование в сфере маркетинга, рекламы или смежных направлений;
- опыт работы в маркетинге — от 3 лет;
- опыт работы в лидогенерации и поддержке отдела продаж;
- опыт вывода нового продукта на рынок;
- способность анализировать данные и принимать решения исходя из результатов.
Предусмотрен испытательный срок в течение 2 месяцев.
SMM-менеджер/Контент-менеджер (монтаж видео) в «Флай-групп Украина»
📍 Дистанционный формат работы
Работодатель — компания в сфере радиоэлектронной борьбы и технологий, специализирующаяся на разработке инновационных решений для защиты от беспилотных летательных аппаратов и других угроз безопасности.
Среди обязанностей, с которыми знакомят в вакансии:
- ведение страниц в социальных сетях (Instagram/TikTok/Facebook);
- монтаж уже отснятых видео (Reels, TikTok) с креативным подходом;
- написание кратких текстов и описаний к публикациям;
- публикация контента согласно контент-плану;
- работа с трендами (актуальная музыка, форматы, механики);
- базовые знания таргетированной рекламы.
Для работодателя важен опыт работы SMM/контент-менеджером — от 1 года, навыки монтажа (CapCut/InShot/Premiere Pro или другие редакторы), понимание алгоритмов Instagram и TikTok.
Экономист по производству в «Милиг»
📍 Киев
Украинский производитель электроники в вакансии на должность указал следующие требования к претенденту на должность:
- высшее образование по направлению «Экономика», «Учет и аудит» или «Финансы»;
- опыт работы экономистом в производственной сфере — от 2 лет (будет преимуществом);
- владение современными учетными программами (1С, ERP
и т. п.);
- знание методик расчета себестоимости продукции и нормативного учета.
Гарантируется бронирование (при наличии обновленных военно-учетных документов), возможность профессионального развития и повышения квалификации.
Специалист-полиграфолог в Vyriy
📍 Киев
О работодателе
Украинская инженерная компания, ведущий производитель боевых беспилотных комплексов , ищет полиграфолога.
Предусмотрены следующие задачи:
- проведение скрининговых исследований кандидатов и сотрудников с использованием полиграфа при трудоустройстве;
- подготовка и согласование перечня вопросов в соответствии с запросом компании;
- разноплановые исследования работников на лояльность и причастность коррупционных схем;
- анализ результатов исследований и подготовка заключений;
- предоставление письменных и/или устных отчетов руководству или службе безопасности.
Преимуществом будет готовность кандидата к командировкам.
Анонсируется компенсация компанией 50% стоимости обедов, бронирование, покрытие 50% стоимости профессионального обучения и курсов, скидки на лабораторную диагностику в сети медицинских лабораторий.
Специалист по ремонту оптических модулей в «Атлон Авиа»
📍 Киев
Украинское научно-производственное предприятие полного цикла, создающее передовые технологии в сфере БПЛА, открыло вакансию.
Будущего работника ждут следующие задачи:
- прием оптических модулей для ремонта и их регистрация;
- диагностика неисправностей оптических модулей по установленным методикам;
- выполнение ремонта оптических модулей;
- проведение тестирования и контроль качества после ремонта;
- работа с паяльным оборудованием и микроскопом.
Предлагается среди прочего: медицинское страхование, курсы повышения уровня английского языка, бронирование.
