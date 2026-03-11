0 800 307 555
Где найти работу в Military Tech: 10 вакансий в оборонной индустрии

122
Сотрудник в сфере Military Tech
Сфера defence&military tech в Украине стремительно растет, а вместе с ней увеличивается и количество вакансий. Компании оборонной индустрии ищут как технических специалистов, так и работников по производству, маркетингу и SMM. Делимся подборкой вакансий в направлении Military Tech от robota.ua .

Системный администратор в «Генерал Черешня»

📍 Киев
Украинская defence-tech компания, которая разрабатывает и серийно производит современные беспилотные летательные аппараты, ищет специалиста, способного обеспечить бесперебойную работу IT-инфраструктуры. Обращают, в частности, внимание на:
  • опыт работы с Microsoft 365 и Google Workspace (G Suite);
  • опыт работы с Active Directory;
  • опыт настройки и поддержки компьютерной техники и офисного оборудования;
  • понимание основ информационной и кибербезопасности;
  • умение быстро находить и устранять технические проблемы.

Радиоинженер в «Оборонный альянс Украины»

📍 Киев
Работодатель — объединение частных компаний в сфере оборонных технологий. На вакансию рассматривают специалистов, у которых:
  • высшее техническое образование («Радиоэлектроника», «Телекоммуникации», «Приборостроение») или эквивалентный практический опыт;
  • опыт работы в области радиоэлектроники, RF или систем связи;
  • опыт работы с RF-измерительным оборудованием (спектроанализатор, VNA, генератор сигналов, осциллограф);
  • понимание базовых интерфейсов и протоколов: UART, SPI, I2C, Ethernet.
Предлагается среди прочего: компенсация топлива, амортизации и других расходов на авто.

Шлифовщик в «Антонов»

📍 Киев
Акционерное общество «Антонов» — один из ведущих производителей самолетов в Украине. Там ищут специалиста с опытом работы, который будет шлифовать детали из инструментальных сталей и сплавов, а также читать чертежи.
Будущий работник может рассчитывать на официальное трудоустройство и социальные гарантии.

Руководитель отдела информационной безопасности в «Агентство оборонных закупок Dot»

📍 Киев
Работодатель — госпредприятие, занимающееся закупкой техники, боеприпасов, БПЛА, питания, одежды, горюче-смазочных материалов для ВСУ и Сил Обороны.
Ищут работника для выполнения следующих задач:
  • руководство направления кибербезопасности в предприятии;
  • координация проектов по кибербезопасности;
  • контроль внедрения политик, стандартов, положений и процедур информационной безопасности согласно стандарту ДСТУ ISO/IEC 27001:2023;
  • проведение внутреннего аудита процесса СУИБ на соответствие требованиям стандарта ДСТУ ISO/IEC 27001:2023;
  • проведение ежегодной оценки киберрисков.
Project Manager в коммерческий департамент в Tensore

📍 Вишневое, Киевская область
Компания-работодатель в вакансии среди обязанностей, которые поручат специалисту, отметила:
  • координация производства комплектующих под экспорт;
  • коммуникация с партнерами на английском языке;
  • контроль сроков изготовления и отгрузки;
  • контроль пакета экспортных документов;
  • управление рисками задержек.
Анонсируется бронирование. Компания открыта для сотрудничества с бывшими военнослужащими и ветеранами.

Маркетолог (В2В — сопровождение отдела продаж) в «Умо Украина»

📍 Киев
Предприятие является импортером гражданского и специального оборудования в Украину. В вакансии отмечается, что работодатель обращает внимание на:
  • высшее образование в сфере маркетинга, рекламы или смежных направлений;
  • опыт работы в маркетинге — от 3 лет;
  • опыт работы в лидогенерации и поддержке отдела продаж;
  • опыт вывода нового продукта на рынок;
  • способность анализировать данные и принимать решения исходя из результатов.
Предусмотрен испытательный срок в течение 2 месяцев.
SMM-менеджер/Контент-менеджер (монтаж видео) в «Флай-групп Украина»

📍 Дистанционный формат работы
Работодатель — компания в сфере радиоэлектронной борьбы и технологий, специализирующаяся на разработке инновационных решений для защиты от беспилотных летательных аппаратов и других угроз безопасности.
Среди обязанностей, с которыми знакомят в вакансии:
  • ведение страниц в социальных сетях (Instagram/TikTok/Facebook);
  • монтаж уже отснятых видео (Reels, TikTok) с креативным подходом;
  • написание кратких текстов и описаний к публикациям;
  • публикация контента согласно контент-плану;
  • работа с трендами (актуальная музыка, форматы, механики);
  • базовые знания таргетированной рекламы.
Для работодателя важен опыт работы SMM/контент-менеджером — от 1 года, навыки монтажа (CapCut/InShot/Premiere Pro или другие редакторы), понимание алгоритмов Instagram и TikTok.

Экономист по производству в «Милиг»

📍 Киев
Украинский производитель электроники в вакансии на должность указал следующие требования к претенденту на должность:
  • высшее образование по направлению «Экономика», «Учет и аудит» или «Финансы»;
  • опыт работы экономистом в производственной сфере — от 2 лет (будет преимуществом);
  • владение современными учетными программами (1С, ERP и т. п.);
  • знание методик расчета себестоимости продукции и нормативного учета.
Гарантируется бронирование (при наличии обновленных военно-учетных документов), возможность профессионального развития и повышения квалификации.

Специалист-полиграфолог в Vyriy

📍 Киев
О работодателе
Украинская инженерная компания, ведущий производитель боевых беспилотных комплексов , ищет полиграфолога.
Предусмотрены следующие задачи:
  • проведение скрининговых исследований кандидатов и сотрудников с использованием полиграфа при трудоустройстве;
  • подготовка и согласование перечня вопросов в соответствии с запросом компании;
  • разноплановые исследования работников на лояльность и причастность коррупционных схем;
  • анализ результатов исследований и подготовка заключений;
  • предоставление письменных и/или устных отчетов руководству или службе безопасности.
Преимуществом будет готовность кандидата к командировкам.
Анонсируется компенсация компанией 50% стоимости обедов, бронирование, покрытие 50% стоимости профессионального обучения и курсов, скидки на лабораторную диагностику в сети медицинских лабораторий.

Специалист по ремонту оптических модулей в «Атлон Авиа»

📍 Киев
Украинское научно-производственное предприятие полного цикла, создающее передовые технологии в сфере БПЛА, открыло вакансию.
Будущего работника ждут следующие задачи:
  • прием оптических модулей для ремонта и их регистрация;
  • диагностика неисправностей оптических модулей по установленным методикам;
  • выполнение ремонта оптических модулей;
  • проведение тестирования и контроль качества после ремонта;
  • работа с паяльным оборудованием и микроскопом.
Предлагается среди прочего: медицинское страхование, курсы повышения уровня английского языка, бронирование.
Ранее мы сообщали, что в «Резерв+» запустили электронную очередь в ТЦК.
По материалам:
Finance.ua
ТехнологииРаботаБПЛАПрофессииВакансии
